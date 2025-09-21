A. Tapinas pasakė, kodėl bandoma susidoroti su R. Javtoku: „Ne apie rasizmą ar seksizmą čia kalbama“

R.Javtokas pasitraukė iš moterų krepšinio klubo „Kibirkštis“ prezidento pareigų ir liko nuteistas visuomenės.
Internautai pasidalijo į dvi dalis: vieni teigė, kad R.Javtokas prisikalbėjo, įžvelgė rasistinius žodžius, o kiti štai gynė Robertą, esą, noras buvo neįžeisti.
Savo socialiniame tinkle pasisakė ir žurnalistas Andrius Tapinas.
„Šiek tiek paaiškinimų dėl Roberto Javtoko.
Na, gavosi negerai su tuo interviu, niekas nesiginčija. Bet kontekstas irgi svarbu – galvodamas, kad yra nefilmuojamas ir norėdamas pagirti savo komandos žaidėją ir pasiūlyti ją kviesti į laidą kaip labiau nusipelniusią, Javtokas sugebėjo suvelti viską taip, kad kas nori ten gali įžvelgti homofobiją, rasizmą, seksizmą ir dar boso kišimąsi į pavaldinės asmeninį gyvenimą, nors iš Javtoko toks rasistas ir homofobas kaip iš manęs balerina. O realiai norėjo pagirti.
Na, Robertas ne didžiausias oratorius, o apie laidos prodiuserių elgesį čia jau atskira kalba.
Ir Javtokas padarė tikrai maksimum viską, ką galėjo – ieškojo kontaktų atsiprašyti asmeniškai, atsiprašė visais kanalais viešai, pasitraukė iš komandos vadovų.
Ir dar gavo pašalinį efektą, kai jo ginti suplūdo visi tikrieji homofobai, rasistai ir seksistai, vedami teistų maršiečių ir riaušininkų, su kuriais Robertas, neabejoju, nenorėtų būti viename kambaryje.
Bet dar ne viskas – krepšinio valdžia ėmė sankcijų prieš šitą siaubingą Javtoko nusikaltimą ir pradėjo drausminę bylą, kuri teoriškai gali baigtis net ir apdovanojimų atėmimu iš vieno žymiausių Lietuvos krepšininkų.
Nors dabar jau ta Etikos komisija davė atbulinį ir pradėjo aiškintis, kad niekas apdovanojimų neatiminės. O čia jau prasideda susidorojimas, turintis labai negražių politinių motyvų. Kas kandidatavo į LKF prezidentus – Javtokas ir Balčiūnas.
Javtokas turėjo tikrai neblogų šansų, panervino ir Balčiūnas šito niekada nepamirš. Ir kas pirmasis šoko į trasą bausti Javtoko – Balčiūnas.
Toks auksinis šansas. Javtokas viešai atsiprašė rugsėjo 8 12:15 Rugsėjo 8 16:15 Balčiūno vadovaujama asociacija „Lietuvos krepšinis“ jau smerkė Javtoką ir skelbė, jog pradės drausmės bylą. Ar kada nors LKF ar dabartinis „Lietuvos krepšinis“ taip greitai reagavo į kokią nors situaciją? Nėra buvę.
Prisimenu ne vieną situaciją, kai LKF prireikė trijų dienų savo pozicijai išsakyti. O čia tiesiog Balčiūnas pamatė suklupusį buvusį konkurentą ir išsitraukęs moralinę bytą mėgins jį sutalžyti, kad neatsikeltų ir net negalvotų apie jokius ateities planus. Ne apie rasizmą ar seksizmą čia kalba, o elementarų susidorojimą, kad kiti žinotų ir bijotų“, – rašė jis.
Robertas JavtokasAndrius TapinasKamilė Nacickaitė
Rodyti daugiau žymių