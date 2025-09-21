Oksanos Pikul gundantis kadras užkaitino internautų kraują: „Gerai, kad niekas iš rankų neiškrito“

Garsi moteris tobulą orą rado Ispanijoje, Andalūzijoje. Ji su sūnumi ir bičiulėmis apsistojo „Luxury Malaga villa“ viloje ir čia dalijosi gundančiais vaizdais iš atostogų.
Stilingosios O.Pikul lagamine – gražiausios, tik atostogoms skirtos atviros suknelės ir seksualiausi maudymosi kostiumėliai.
Čia pat ji pozavo gundantiems kadrams, kurie tikrai nepaliko abejingų.
„Kai nereikia filtrų“, – brūkštelėjo Oksana prie nuotraukos, kuriai pozuoja su maudymosi kostiumėliu.
„Divų diva“, „Gražiausia pasaulyje“, „Tobulas kūnas“, „Gerai, kad niekas iš rankų neiškrito. Gyvenimas ne pasaka“, – komplimentai liejosi O.Pikul.
Oksana Pikul-Jasaitienėgrožismaudymosi kostiumėlis
Rodyti daugiau žymių