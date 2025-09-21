Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Oksanos Pikul gundantis kadras užkaitino internautų kraują: „Gerai, kad niekas iš rankų neiškrito“

2025 m. rugsėjo 21 d. 10:02
Lrytas.lt
Nors rugsėjis oficialiai dedikuojamas darbymečiui ir sezono pradžiai, dainininkė ir vizažo meistrė Oksana Pikul (41 m.) rado kelias dienas pabėgti iš Lietuvos ir palepinti kūną saulės voniomis. 
Garsi moteris tobulą orą rado Ispanijoje, Andalūzijoje. Ji su sūnumi ir bičiulėmis apsistojo „Luxury Malaga villa“ viloje ir čia dalijosi gundančiais vaizdais iš atostogų.
Stilingosios O.Pikul lagamine – gražiausios, tik atostogoms skirtos atviros suknelės ir seksualiausi maudymosi kostiumėliai.
Čia pat ji pozavo gundantiems kadrams, kurie tikrai nepaliko abejingų.
„Kai nereikia filtrų“, – brūkštelėjo Oksana prie nuotraukos, kuriai pozuoja su maudymosi kostiumėliu.
„Divų diva“, „Gražiausia pasaulyje“, „Tobulas kūnas“, „Gerai, kad niekas iš rankų neiškrito. Gyvenimas ne pasaka“, – komplimentai liejosi O.Pikul.
 
