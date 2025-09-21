Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su mirusiu R. Vizgirda: iš artimųjų – vienas prašymas

Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome RIMTAUTO JUOZO VIZGIRDOS (1938.05.20–2025.09.20).
Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti.
Su Rimtautu Juozu atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje:
• rugsėjo 22 d., pirmadienį, 16:00–21:00 val.;
• rugsėjo 23 d., antradienį, 9:00–14:45 val.
Laidojamas Antakalnio kapinėse. Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.
Artimieji Rimtauto Juozo atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu. Kelias žemėje baigėsi, bet atmintyje Tu gyvensi amžinai...
Gėles, gedulo vainikus ir krepšelius, žvakes bei kitas ritualines prekes Jūsų patogumui galima įsigyti atvykus į šarvojimo reikmenų parduotuvę arba e. parduotuveje: https://laidojimocentras.lt/shop/.
Rimtautas VizgirdaMirtisnetektis
Rodyti daugiau žymių