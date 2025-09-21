Paaiškėjo, kur ir kada bus galima atsisveikinti su mirusiu R. Vizgirda: iš artimųjų – vienas prašymas

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pranešama, kur ir kada bus galima su juo atsisveikinti su Rimtautu Vizgirda. Informacija apie atsisveikinimą skelbiama socialiniame Laidojimo paslaugų centro „Facebook“ puslapyje.
Su giliausiu liūdesiu pranešame, kad netekome RIMTAUTO JUOZO VIZGIRDOS (1938.05.20–2025.09.20).
Tegul Rimtauto Juozo atminimas išlieka šviesus, o prisiminimai suteikia stiprybės šią sunkią akimirką. Liūdime kartu su šeima, draugais, kolegomis ir visais, kam teko garbė pažinti.
Su Rimtautu Juozu atsisveikinimas vyks Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 2-oje salėje:
• rugsėjo 22 d., pirmadienį, 16:00–21:00 val.;
• rugsėjo 23 d., antradienį, 9:00–14:45 val.
Laidojamas Antakalnio kapinėse. Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame čia, kad padėtume Jums atsisveikinti su pagarba, ramybe ir šiluma.
Artimieji Rimtauto Juozo atminimą prašo pagerbti vienu baltu gėlės žiedu. Kelias žemėje baigėsi, bet atmintyje Tu gyvensi amžinai...
