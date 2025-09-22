Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Žmonės

„Tikroji išdykėlė“ parodė sūnų: sureagavo Dž. Butkutė, o gerbėjų dėmesį patraukė viena detalė

2025 m. rugsėjo 22 d. 09:53
Lrytas.lt
Dainininkė Aušrinė Gerikienė, dar žinoma kaip „Tikroji išdykėlė“, socialiniuose tinkluose neretai dalijasi savo kasdienybės akimirkomis. Šįkart ji paviešino jaukią nuotrauką, kurioje pozuoja su sūnumi Simu.
Daugiau nuotraukų (21)
Nuotraukoje matyti, kaip gera nuotaika spinduliuojanti mama kartu su juo leidžia laiką gamtoje.
Prie įrašo atlikėja lakoniškai pridėjo užrašą „Mudu“ ir šalia jo patalpino tris širdelės jaustukus.
Nuotrauka akimirksniu sulaukė didelio dainininkės gerbėjų dėmesio. Komentaruose – pagyros mamai ir sūnui.
„Kaip du vandens lašai“, – pastebėjo vienas internautas.
„Labai panašūs“, – pritarė kitas.
„Laimingas sūnus turėdamas nuostabią mamą“, – komplimentų negailėjo trečias.
Į šią akimirką sureagavo ir scenos karalienė Džordana Butkutė.
„Smagu. Ir pati jauna, Aušrine, ir sūnus suaugęs. Galite kartu į tūsus vaikščiot“, – rašė Dž. Butkutė.
„Galėtume, bet sūnus nemėgsta tūsų“, – kaipmat atsakė A. Gerikienė.
