„Tikroji išdykėlė“ parodė sūnų: sureagavo Dž. Butkutė, o gerbėjų dėmesį patraukė viena detalė

Nuotraukoje matyti, kaip gera nuotaika spinduliuojanti mama kartu su juo leidžia laiką gamtoje.
Prie įrašo atlikėja lakoniškai pridėjo užrašą „Mudu“ ir šalia jo patalpino tris širdelės jaustukus.
Nuotrauka akimirksniu sulaukė didelio dainininkės gerbėjų dėmesio. Komentaruose – pagyros mamai ir sūnui.
„Kaip du vandens lašai“, – pastebėjo vienas internautas.
„Labai panašūs“, – pritarė kitas.
„Laimingas sūnus turėdamas nuostabią mamą“, – komplimentų negailėjo trečias.
Į šią akimirką sureagavo ir scenos karalienė Džordana Butkutė.
„Smagu. Ir pati jauna, Aušrine, ir sūnus suaugęs. Galite kartu į tūsus vaikščiot“, – rašė Dž. Butkutė.
„Galėtume, bet sūnus nemėgsta tūsų“, – kaipmat atsakė A. Gerikienė.