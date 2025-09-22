Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

22-ejų mama tapusiai Gerdai Žemaitei – ypatinga diena: „Nelengvas iššūkis“

2025 m. rugsėjo 22 d. 12:12
Lrytas.lt
TV laidų vedėjos, nuomonės formuotojos Gerdos Žemaitės namuose – didelė šventė. Gimtadienį mini jos pirmagimis sūnus.
Daugiau nuotraukų (7)
Šia proga socialiniuose tinkluose Gerda publikavo archyvinius sūnaus kadrus, kuriais sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Negana to, žinoma moteris sūnui skyrė jautrius žodžius.
„Su gimtadieniu mano Meile!
Jau 22 metus aš dėkoju už tai, jog esu TAVO mama!
Ačiū Tau, kad esi! Ačiū už tai, kad Tavo dėka daug ko išmokau... Ir vis dar mokausi...
Tapti mama, kai tau 22 metai (tiek pat kiek Tau dabar), nelengvas iššūkis. Bet tai geriausia, kas mano gyvenime galėjo nutikti.
Ačiū už begalinę meilę, rūpestį ir tą nenusakomą ryšį, kurio niekas niekada neatims. Man garbė būti Tavo Mama. Myliu.... AMŽINAI“, – rašė ji.
Gerda ŽemaitėsūnusGimtadienis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.