22-ejų mama tapusiai Gerdai Žemaitei – ypatinga diena: „Nelengvas iššūkis“

Šia proga socialiniuose tinkluose Gerda publikavo archyvinius sūnaus kadrus, kuriais sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
Negana to, žinoma moteris sūnui skyrė jautrius žodžius.
„Su gimtadieniu mano Meile!
Jau 22 metus aš dėkoju už tai, jog esu TAVO mama!
Ačiū Tau, kad esi! Ačiū už tai, kad Tavo dėka daug ko išmokau... Ir vis dar mokausi...
Tapti mama, kai tau 22 metai (tiek pat kiek Tau dabar), nelengvas iššūkis. Bet tai geriausia, kas mano gyvenime galėjo nutikti.
Ačiū už begalinę meilę, rūpestį ir tą nenusakomą ryšį, kurio niekas niekada neatims. Man garbė būti Tavo Mama. Myliu.... AMŽINAI“, – rašė ji.