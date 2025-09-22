Architekto Audrio Karaliaus mirtis sukrėtė žinomus žmones: „Miesto sąžinės balsas“

„Audrys Karalius buvo ne tik kūrėjas, bet ir gyvasis miesto sąžinės balsas. Jis gebėjo architektūroje matyti ne vien plytas ir brėžinius – bet kultūrą, visuomenės santykį su erdve, pagarbą miestui“ – skelbė Prezidentas Gitanas Nausėda.
„Beje, ar kas dar prisimena, kad turėtume būtent jam būti dėkingi už „Romuvos“ kino teatro išsaugojimą? Arba kai jis vienas bandė apginti Žaliakalnio vilutę nuo sugriovimo?“ – Mindaugas Kavaliauskas.
„Jis saugojo ne pastatus, o lietuvišką identitetą. Audrio toks ankstyvas išėjimas įpareigoja dar labiau veikti visuomeninėmis kryptimis“ – Mindaugas Šimonis.
„Audrys Karalius buvo Kauno karalius! Gaila, žmogau, jog išėjai…“ – Pranas Šarpnickis.
„Tuščiau bus Žaliakalnyje, tuščiau Laisvėj, tuščiau prie Mtevani staliuko; liks mažiau aštrumo, gynimo, provokavimo, pasišpilkavimo; ramiau oponentams, liūdna bičiuliams. Ramybės, Audrys Karaliaus…“ – Mindaugas Reinikis.
„Kalba yra kertinis pasaulio pažinimo ir atpažinimo įrankis – tokią žinutę sau įsidėjau tuomet. Ir vėliau skaitant Audrio vedamuosius bei kritinius tekstus tik stiprėjo suvokimas, kad kalba yra žmogaus identitetas, ir nevalia jos redaguoti prieš žmogaus valią“ – Ūla Ambrasaitė.
„Tai buvo maloniai melancholiškas, architektūriškai snobiškas kratinys, kurį malonu paklausyti, kai reikia sieloje ramybės. Tokia vat istorija apie Audrį ir jo meilę muzikai“ – Lukas Rekevičius.
„Štai dabar Audrys persikėlė į tą amžinąjį sustojusį laiką…“ – Zibuoklė Martinaitytė.
„Nepaisant aštraus būdo, būtent Audrys mus visus vienijo ir telkė… Dabar liko tuštuma. Audrys Karalius, Jūsų jau trūksta. Visada liksite CAPS LOCK“ – Gilma Teodora Gylytė.
„Audrys mus mokė kurti, vertinti, gėrėtis ir naudotis miestais. Mokė, kaip juos auginti ar bent jau jų negadinti. Ačiū Tau, Audry“ – Remigijus Šimašius.
„Jeigu architektūra būtų Everestas, Audrys būtų įlipęs į viršukalnę be papildomo deguonies. Jis į Kauną nėrė labai giliai, apgalvotai ir be skrupulų. Kaunas jam buvo tikri namai“ – Povilas Mačiulis.
„Estetas, intelektualas, žmogus, kuris turėjo absoliučią klausą grožiui. Audriui išvykus į amžinąją tobulybės karalystę – visi atsipeikėjo“ – Jurga Lago.
„Ši tyla skaudžiai garsi. Audrys Karalius tiek daug klausiau ir jaučiau, bet tiek daug liko neišgirsta“ – Emilija Martinkevič.
A. Karalius gimė 1960 m. Vilniuje, baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1990–1991 m. buvo Kauno miesto vyriausiasis architektas, vėliau užsiėmė privačia praktika, įkūrė leidyklą „PVZ“, redagavo leidinius „Arkitektas“, „Statybų pilotas“, o pastaraisiais metais vadovavo portalui Pilotas.lt. Jis buvo Mies van der Rohe fondo ekspertas, Sąjūdžio Kaune dalyvis, aktyvus kultūros ir paveldo gynėjas.
A. Karalius mirė eidamas 65-uosius metus. Jo idėjos ir darbai liko Kauno gatvėse, architektų bendruomenės atmintyje ir visų, kuriems jis buvo autoritetas, širdyse.