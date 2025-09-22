Vilniaus gimdymo namuose operacijos laukusi žinoma dizainerė susidūrė su diskriminacija: gydytojui neįtiko tatuiruotas kūnas

„Šiuo metu laukiu operacijos. Prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes, pakomentuoja „o dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėt. Padavus tyrimų dokumentą, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą „o Viešpatie, kas čia pripeckiota, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršot?“. Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Laukiu nesulaukiu tiesiog. Linkiu šitai vietai užsidaryt. Antrą kartą patiriu diskriminaciją ir blogą elgesį“, – atviravo Monika.
Tačiau istorija tuo nesibaigė. Anot Monikos, jai atėjus į operacinę, ant jos pradėjo rėkti.
„Kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko. Tada, kai paduodu ranką, pradeda vartyt akis, kad abi rankos juodos, kaip čia dabar įdurt kateterį. Atveža moterį šalia esančią visą apsvaigusią, papurto „labas rytas, keliamės, lipk“.
Ji vos neiškrenta iš lovos. Sugrįžus mums visoms, miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), iėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės kelkitės, tuoj važiuosit namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, aš už vairo. „Nežinau, išsikvieskit taksi, reikės jau važiuot, nelaikysim čia visą dieną“, – pasakojo ji.
Ji dėkojo už begalinį palaikymą ir istorijos pasidalijimu. Taip pat išskyrė gydytoją Kostą Kalinauskį.
„Noriu perduoti jam linkėjimus ir pasakyti, kad jis šlykštus, senas kaimietis. Visos jautresnės moterys linkiu jums nesusidurti su Vilniaus gimdymo namais. Antrą kartą čia patiriu nesėkmingas istorijas“, – rėžė ji.
Naujienų portatas Lrytas kreipėsi į Vilniaus gimdymo namus dėl komentaro. Gavę jį – publikaciją papildysime.