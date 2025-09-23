Emocijų TV eteryje nesutramdžiusi Laisva prabilo apie skyrybas: „Priėmiau labai asmeniškai“

Žinoma moteris po pasirodymo sunkiai tramdė emocijas ir apsipylė ašaromis.
Nors gerbėjai žinoma moterį yra įpratę matyti linksmą ir besišypsančią, šįsyk ji parodė kitą savo pusę.
Kartu su kunigystės kelią palikusiu ūkininku Mindaugu Diliautu ji atliko jausmingą Kastyčio Kerbedžio kūrinį „Nakty“, o netrukus po paskutinio akordo atlikėja sunkiai tramdė emocijas.
„Blogai sudainavote?“ – juokaudamas teiravosi laidos vedėjas Giedrius Savickas, pastebėjęs atlikėjos ašaras.
Tačiau D. Gutauskienė-Laisva turėjo visai kitą savo emocijų antplūdžio paaiškinimą.
„Man ši daina labai artima. Norėjome perteikti meilę, kuri ne visada turi laimingą pabaigą. Ir mano gyvenime taip nutiko – meilė nesusiklostė. Todėl pasirodymą priėmiau labai asmeniškai.
Džiaugiuosi, kad galiu taip įsijausti į muziką, bet ašaros tiesiog pačios pasirodė“, – atviravo D. Gutauskienė-Laisva, turėdama omenyje neseniai išgyventas skyrybas su vyru.