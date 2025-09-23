Inga Žuolytė susidūrė su vagimis: išvengti nelaimės padėjo viena gudrybė

Po vagystės namuose Inga tikino suvokusi svarbią pamoką, kuria ji pasinaudojo kritiniu momentu, kai vagys ir vėl nusitaikė į jos turtą.
I. Žuolytė savo „TikTok“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą, kuriame ji pasidalijo tik per plauką laimingai pasibaigusia istorija iš viešnagės Londone.
Pasirodo, kol Inga važiavo metro, į ją buvo nusitaikę vagys, tačiau ji, žinodama gudrybes, kaip nuo jų apsisaugoti, greitai ėmėsi veiksmų.
„Pamenate, prieš gerus metus laiko pasidalinau istorija, kai prieš keletą metų neužsirakinau namų durų ir pas mus į namus įėjo vagis.
Mačiau prasmę dalintis tai istorija, nes po jos gavau daug jūsų reakcijų, kad irgi nesureikšminate durų rakinimo ir pamirštate jas užrakinti. Daug kas į tai sureagavo ir sakėte, jog nuo šiol rakinsite duris.
Tai po savo viešnagės Londone, turiu naują istoriją apie vagį, kurią, galvoju, irgi verta pasidalinti, kad išliktumėte visada budrūs“, – kalbėjo I. Žuolytė.
Toliau moteris pasakojo, kad nemažai informacijos apie vagystes ir kaip nuo jų apsisaugoti ji gavo socialiniame tinkle.
„Prieš vykstant į Londoną pradėjau žiūrėti „TikTok“, tradiciškai ieškodama, kur čia ką nuveikti, kur nueiti pavalgyti. Ir „TikTok“ pagavo algoritmą bei pradėjo mesti įvairius video iš Londono, o ypač daug jų buvo apie vagystes.
Kadangi po karantino yra labai suintensyvėjusios vagystės Londone, radau statistiką, kad telefonai ten pavagiami vos ne kas 6 minutes“, – pasakojo moteris.
Inga teigė, kad vaizdo įrašuose pateikiami patarimai jai padėjo būti atidesnei. Nuo to laiko ji stengėsi vis rečiau laikyti telefoną rankose ir jo nedemonstruoti viešumoje.
„Žodžiu, labai daug tokių video peržiūrėjau, kaip tiesiog iš rankų išplėšiami telefonai. Buvau pakankamai įbauginta ir būdama Londone gana atsargi ir sąlyginai mažai tą telefoną traukiau.
Visada apsidairydavau, o visi žmonės aplink atrodė įtartini, buvau pajautrinta šiuo klausimu. Kadangi aš tą telefoną tikrai mažiau laikiau rankose, buvau mačiusi video, kaip metro pavagia telefoną ir bėga pro duris, bijojau išsitraukti telefoną ir metro“, – tęsė Inga.
Visgi vieną kartą važiuodama metro Inga nusprendė išsitraukti telefoną, tačiau neilgai trukus ji suprato, kad to daryti nereikėjo.
„Čia buvo vienas iš dviejų kartų, kai išsitraukiau telefoną būdama metro. Mes įlipome į metro su vyru, man skaudėjo nugarą, aš kaip pensininkė buvau tame Londone, man nuo vaikščiojimo labai pakirsdavo nugarą. Mano Adomas liko stovėti netoli durų, o aš nuėjau, atsisėdau ir išsitraukiau telefoną.
Būtent šiuo momentu aš atsipalaidavau, nes drąsiai visiškai išsitraukiau telefoną, kai Adomas sakė, kad kiti taip atsargiau ir subtiliau laikydami naudojosi telefonu. Adomas viską stebėjo iš šono, kol aš buvau įlindus į telefoną ir matė daug daugiau.
Žodžiu, buvo du vaikinai, kurie iki mums įlipant buvo metro ir tiesiog stovėjo, tarpusavyje jie mažai kontaktavo, bet kažkuriuo momentu jie mane pastebėjo ir nusižiūrėjo kaip auką. Vienas vaikinas kitam labai trumpai kažką pasakė ir visiškai atsitiktinai jis atėjo ir atsisėdo šalia manęs.
Buvo kitų vietų, patogesnių, arčiau jo, bet jis tiesiog paliko draugą, atėjo ir atsisėdo šalia. Tai įvyko visiškai netikėtai, nes jis nebuvo ką tik įlipęs į metro, ta vieta nebuvo ką tik atsilaisvinusi.
Aš iškart į jį atkreipiau dėmesį, jis buvo užsidėjęs gobtuvą, greičio akinius, kadangi aš jau buvau įbauginta, dėl tų vagių, tai man natūraliai jis sukėlė įtarimą“, – kalbėjo I. Žuolytė.
Būtent tada ji tikino supratusi, kad kažkas ne taip. Atkreipusi dėmesį į keistai besielgiančius vaikinus, Inga nusprendė imtis veiksmų ir apsisaugoti nuo galimos grėsmės.
„Kadangi man tas vaikinas nepasirodė neutralus keleivis, tai aš telefoną suspaudžiau delne ir laikiau rankas sudėjusi ant krūtinės. Iškart susimąsčiau, kad čia tikrai nekvepia gerais dalykais. Bet dar turėjau tokią mintį, kad gal man vaidenasi, nes esu prisigąsdinusi.
Tada pasižiūrėjau į savo vyrą ir iš jo žvilgsnio supratau viską, kas čia vyksta. Sėdžiu ir galvoju, ką daryti, ar užteks man tą telefoną prispaudus laikyti, bet tada pagalvojau, kad ne, reikia eiti pas vyrą.
Atsistojau, nuėjau prie Adomo, o kai nuėjau prie jo, tas vaikinas, kuris liko stovėti, nusijuokė, kad jo draugeliui nepaėjo, o tas, kuris norėjo apvogti, toje pačioje stotelėje ir išlipo, tai tiesiog pasėdėjo pusę stotelės šalia manęs. Kadangi nieko nepavyko, iškart pirmoje stotelėje išlipo“, – dėstė I. Žuolytė.
Pasidalijusi šia istorija, Inga ragino savo sekėjus tokiose situacijose išlikti budresniems.
„Ši istorija man baigėsi laimingai ir ja galiu dalintis iš savo telefono dėl dviejų dalykų. Visų pirma, tai dėl to, kad jau žinojau, jog dabar yra suintensyvėjusios vagystės Londone ir jau buvau budri, skanavau aplinką, o antra, tiesiog vagis pasirinko blogą taktiką.
Jeigu jis būtų iškart bėgęs prieš atsidarant metro durims ir lupęs man telefoną iš rankų, būtų išlupęs tuo momentu, kai buvau atsipalaidavusi, bet kadangi jis nusprendė pasėdėti šalia manęs, norėdamas susitrumpinti atstumą, kurį reikėjo jam nubėgti, tai čia ir sukėlė įtarimą – su išvaizda ir savo elgesiu. Istorijos moralas yra toks, kad neatsipalaiduokit Londone ir būkit budrūs“, – kalbėjo I. Žuolytė.
Inga ŽuolytėvagysLondonas
Rodyti daugiau žymių