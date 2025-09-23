Jautrus E. Montvido poelgis ant V. Noreikos kapo ištirpdė internautų širdis: tai padarė ne šiaip

Gėlėmis, kurios puošė sceną šventinio vakaro metu, jis papuošė legendinio operos solisto kapą. Jautraus momento akimirkomis E. Montvidas pasidalijo savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Įrašu jis sutiko pasidalyti ir su Lrytas.
„Simboliška, kad gėlės, kurios puošė LNOBT sceną mano jubiliejinio koncerto metu, dabar puošia mano mokytojo, maestro Virgilijaus Noreikos kapą, kurio 90-metį minime šį mėnesį“, – rašė E. Montvidas.
Įrašas akimirksniu sulaukė didžiulio dėmesio – daugiau nei 2 tūkst. patiktukų ir daugybės komentarų, kuriuose žmonės neslėpė susižavėjimo tokiu E. Montvido poelgiu.
„Kaip gražu, kad nepamirštate Maestro. Pagarba“, „Pagirtinas sumanymas tai padaryti. Bravo!“, – rašė internautai.
Primename, kad Virgilijus Noreika buvo garsus Lietuvos operos solistas. Anapilin jis iškeliavo 2018-ųjų kovo 3 dieną. Šių metų rugsėjo 22-ąją maestro būtų minėjęs 90-ąjį jubiliejų.
Edgaras Montvidas Virgilijus Noreika
