Metalinių žirgų griaudėjimas ir totoriška dvasia sudomino ir Rūtą Mur, ir Ištvaną Kviką

Įvairaus galingumo motociklais atvažiavę dalyviai traukė akį spalvingais šalmais, masyviomis odinėmis aprangomis ir draugišku nusiteikimu. Iš pirmo žvilgsnio minia galėjo pasirodyti grėsminga, tačiau po šalmais ir akiniais slėpėsi labai įvairūs žmonės – Lietuvos kariškiai, medikai, teisininkai, pedagogai, verslo atstovai ir net pramogų pasaulio žvaigždės.
„Nuo vaikystės mane traukė motorinės transporto priemonės, tačiau motociklo teises išsilaikiau tik šiemet. Esu gana karšto būdo, tad man reikalingas adrenalinas. Jau bijau žiemos, kai teks nulipti nuo plieninio žirgo, nes motociklas – mano laisvės išraiška, tarsi skrydis, kuriuos dažnai sapnuoju. Nesu miesto žmogus, man labai reikalinga gamta, o užsėdusi ant motociklo pasijuntu vienišu vilku, kuris keliauja ten, kur veda akys ir širdis“, – džiaugėsi dainininkė Rūta Mur.
Renginyje netrūko ir daugiau žinomų žmonių. Tarp jų – TV laidų ir filmų kūrėjas, žurnalų redaktorius Edvardas Žičkus. Tiesa, šįkart jis atvyko automobiliu. „Ant motociklo esu buvęs tik keleivio vietoje – kol kas man to visiškai pakanka. Tačiau esu žmogus, nuolat plečiantis savo horizontus, tad niekas negali žinoti, kas nutiks po metų ar kelių“, – juokavo žurnalistas. Jam pritarė ir viena garsiausių šalies florisčių Inesa Borkovska, kuriai šventėje draugiją palaikė fotomenininkai Greta ir Vygintas Skaraičiai. Baikerių fiestoje pasirodė landšafto dekoratorė Rasa Markevičiūtė, chirurgas Andrejus Aleinikovas ir daugybė kitų iškilių svečių.
Šventė alsavo totoriška dvasia – čia vyko tradicinių patiekalų degustacijos, netrūko turkiškų akcentų ir romų muzikos, kurią dovanojo dainininkas Ištvanas Kvikas bei grupė „Sare Roma“.
„Labai smagu, kad mūsų klubo krikštynos tapo puikia proga pažinti totoriškas vietas – aplankyti mečetes, istorinius objektus, kultūrinį paveldą“, – džiaugėsi šventės sumanytoja, naujojo klubo „Tatar Riders“ prezidentė ir Viešosios įstaigos „Pas Totorius“ įkūrėja Zita Milkamanovič. Viena garsiausių Lietuvos totorių neslėpė, kad įtikinti vyrišką baikerių pasaulį priimti naują narį moterį nebuvo lengva: „Jie gali atrodyti brutalūs, bet viduje – tikri pliušiniai meškučiai: draugiški, atviri, pasiruošę padėti.“
Didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukė koldūnų valgymo varžybos, tapusios pagrindiniu trankios popietės akcentu. Dalyviai turėjo kuo greičiau įveikti net 12 garuojančių, pusės delno dydžio virtinių.
Renginio atmosfera įrodė, kad motociklų pasaulis – ne tik griausmingi garsai, bet ir tikras bendrystės jausmas. Tai pabrėžė ir šventėje apsilankęs vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič. „Tai geriausias pavyzdys, kaip aistra virsta hobiu, o hobis atneša laimę ne tik žmogui, bet ir jo aplinkai“, – sakė politikas. Jis pažadėjo kitąmet pasekti kolegos iš Vilniaus rajono savivaldybės, mero patarėjo Kęstučio Butvydo, pavyzdžiu ir į tradicija pretenduojančią tapti šventę atvykti pasipuošęs baikerio kostiumu.
„Tatar Riders“ įkūrėjai pabrėžia, kad jų klubas simbolizuoja ne tik meilę motociklams, bet ir įvairių tautybių žmonių draugystę bei atvirumą. Klubo krikštynos tapo pirmuoju naujos tradicijos akcentu, kuris ateityje neabejotinai suburs dar didesnę bendruomenę.