Paviešintos mokytojos Veronikos gimdymo akimirkos: kadruose – itin jautrūs momentai

Kadrais, kuriuose tarsi sustabdytoje akimirkoje užfiksuota Veronikos ir jos vyro Simo laimė, socialiniuose tinkluose pasidalijo fotografė Ana Rosso.
Paviešindama itin jautrias nuotraukas, moteris neslėpė emocijų, kurias jai suteikė galimybė stebėti ir įamžinti šį stebuklingą momentą – naujos gyvybės atėjimą į pasaulį.
„Šiandien šiai pačiai gražiausiai gyvenimo akimirkai sukanka jau du mėnesiai.
Du mėnesiai laimės mūsų draugų – Veroniko ir Simo – gyvenimuose.
Du mėnesiai, kai mano pasaulis apsivertė aukštyn kojomis, nes pirmą kartą gyvenime galėjau dalyvauti stebuklingame naujos gyvybės atsiradimo procese.
Du mėnesiai šiam mažam, mielam kūdikėliui, kuris visai neseniai tapo ir mano krikšto sūnumi.
Kaip tai gražu, kaip tai jaudina, kaip tai neužmirštama.
Iš savo pačios gimdymo aš prisimenu nedaug – tai visai kas kita, nei stebėti šį stebuklą iš šalies.
Kaip fotografė žavėjausi kiekviena detale, kiekviena emocija. Nepamirštama buvo matyti, kaip drebėjo Simo rankos, kaip Veronika su ašaromis akyse žiūrėjo į savo vyrus, kaip švelniai Simas glostė Veronikos plaukus ir su kokia meile į ją žvelgė.
Šiuo įrašu pradedu naują savo gyvenimo etapą ir garsiai skelbiu: pradedu projektą „Misija – gimti“. Noriu perduoti jums visiems tas emocijas, tą stebuklą – naujos gyvybės gimimą.
Taip pat noriu padėkoti Veronikai ir Simui, kad mane palaikė, leido būti šio stebuklo liudininke ir pasidalyti šiomis akimirkomis su jumis“, – rašoma įraše.
Po įrašu internautai neslėpė susižavėjimo tiek šia jautria akimirka, tiek profesionaliu fotografės darbu.
„Kokios nuostabios akimirkos“, – rašė viena internautė.
„Nuotraukos – sustabdytos akimirkos. Kūdikio gimimas – gražiausia, kas įvyksta gyvenime“, – pridūrė kita.
„Kaip jautru, gražu ir nuostabu! TOBULAI užfiksuotos akimirkos!“, – rašė dar viena.