Po dizainerės M. Matukaitės patirtos diskriminacijos dėl tatuiruočių – Vilniaus gimdymo namų atsakas

Daugiausiai strėlių teko gydytojui Kostui Kalinauskiui. Jam žinoma moteris perdavė linkėjimus.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi komentaro į Vilniaus gimdymo namus. Po kilusio skandalo – jų atsakas.
„Vilniaus gimdymo namai nuoširdžiai apgailestauja dėl pacientės patirtų neigiamų įspūdžių ir emocijų, susijusių su gydytojo bendravimu bei elgesiu. Atsiprašome už žodžius ir situacijas, kurios sukėlė pacientės nusivylimą, nerimą ir nepagarbos jausmą.
Mums ypač svarbu, kad kiekviena pacientė mūsų įstaigoje jaustųsi saugi, išgirsta ir gerbiama, todėl labai rimtai vertiname tiek išsakytą komentarą, tiek bet kokius pranešimus apie galimai netinkamą personalo bendravimą.
Šiuo metu aiškinamės aplinkybes ir imsimės visų reikiamų veiksmų, kad panašios situacijos nesikartotų.
Dar kartą atsiprašome pacientės. Užtikriname, kad Vilniaus gimdymo namų kolektyvo prioritetas – profesionali, kokybiška ir pagarbi pagalba kiekvienai moteriai“, – Lrytas atsiųstame laiške rašė jie.
Primename, kad Monika savo instagrame įsikėlė nuotrauką iš palatos ir išdėstė, kaip jaučiasi.
„Šiuo metu laukiu operacijos. Prieš operaciją atėjo gydytojas. Pamatęs mano tatuiruotes, pakomentuoja „o dieve, kokia jūs baisi, negaliu žiūrėt. Padavus tyrimų dokumentą, ant kurių pripaišė mano vaikas, gaunu antrą komentarą „o Viešpatie, kas čia pripeckiota, siaubas, kas jums negerai su galva? Nebeužtenka vietos ant kūno, tai dokumentus taršot?“. Tai koks bus gydytojo elgesys man atlikus narkozę? Laukiu nesulaukiu tiesiog. Linkiu šitai vietai užsidaryt. Antrą kartą patiriu diskriminaciją ir blogą elgesį“, – atviravo Monika.
Tačiau istorija tuo nesibaigė. Anot Monikos, jai atėjus į operacinę, ant jos pradėjo rėkti.
„Kad sėsčiau ant stalo greičiau, nes nėra laiko. Tada, kai paduodu ranką, pradeda vartyt akis, kad abi rankos juodos, kaip čia dabar įdurt kateterį. Atveža moterį šalia esančią visą apsvaigusią, papurto „labas rytas, keliamės, lipk“.
Ji vos neiškrenta iš lovos. Sugrįžus mums visoms, miegame (po operacijos praėjo pusvalandis), iėjęs gydytojas rėkia: „Miegalės kelkitės, tuoj važiuosit namo“. Aš sakau, kad man dar silpnoka ir skauda pilvą, aš už vairo. „Nežinau, išsikvieskit taksi, reikės jau važiuot, nelaikysim čia visą dieną“, – pasakojo ji.
tatuiruotėsVilniaus gimdymo namaidiskriminacija
