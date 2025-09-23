Vytautas Mikaitis dar kartą gulėsi ant operacinio stalo: atskleidė, kas nutiko

Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo įrašu iš Kauno klinikų palatos. Vytautas prasitarė, jog ant operacinio stalo jam teko gultis dar kartą.
Plačiau apie tai jis prabilo socialiniame tinkle „Instagram“. Įrašu V. Mikaitis sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Pakartot! Dažniausiai atlikėjams šaukia publika. Po dviejų savaičių ką tik vėl teko pakartot ir grįžti „ant scenos“ operacijai.
Pradėjo vėl tirpti koja, pradėjau vėl sunkiau vaikščioti. Dar pridėkime jau esančius arklio uodegos sindromo simptomus kaip nejautimas klyno arba sėdėjimas ant puodo su nežinojimu ar yra prizas.
Lyg ir viskas bus gerai. Turi būt gerai. Bet kol kas n*. Bet bus gerai. Dar kartą ačiū Kauno klinikoms ir visai Neurochirurgijos stuburo skyriaus svajonių komandai! Nepykit už papūgėles, bet kai išeisiu sveikas tai švęsim su Kučinsku“, – rašė jis.
Tiesa, apie papūgėles Vytautas užsiminė nebe reikalo. Norėdami pradžiuginti draugą jo draugai į palatą jam atnešė dvi papūgėlės – dovaną, kuri pradžiugintų leidžiant dienas ligoninėje.