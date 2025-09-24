Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Justinos ir Ramūno Rudokų šeimoje – didelė šventė: paviešino filmo vertą šeimos vaizdo įrašą

2025 m. rugsėjo 24 d. 12:19
Lrytas.lt
Aktorius Ramūnas Rudokas ir grožio specialistė Justina Rudokė trykšta džiaugsmu. Rugsėjo 24-ąją jų sūnus Raidas švenčia 7-ąjį gimtadienį.
Šiais metais į pirmą klasę sūnų išleidę Justina ir Ramūnas – viena tų porų, kurie į viską žiūri su šypsena.
Sūnaus gimtadienio proga J.Rudokė pasidalijo kūrybišku visos šeimos įrašu, kuris primena filmo siužetą.
Baltu „Cadillac“ atvažiavę tėvai su baltais balionais sveikina sūnų, valgo gimtadienio tortą.
O šis, sugalvojęs norą, užpučia žvakutę. 
Neįmanoma nepastebėti, kad visa šeima atrodo itin stilingai – Justina pasipuošusi juodu kostiumėliu, o Ramūnas ir Raidas – juodais kostiumais.
„Su gimtadieniu, sūnau“, – prie vaizdo įrašo brūkštelėjo Justina.
Beje, Rudokai savo sūnaus gimtadienį visuomet pažymi stilingais vaizdo įrašais, kurie sulaukia daugybės patiktukų.
 
Ramūnas RudokasGimtadienisŠeima
