Justinos ir Ramūno Rudokų šeimoje – didelė šventė: paviešino filmo vertą šeimos vaizdo įrašą

Šiais metais į pirmą klasę sūnų išleidę Justina ir Ramūnas – viena tų porų, kurie į viską žiūri su šypsena.
Sūnaus gimtadienio proga J.Rudokė pasidalijo kūrybišku visos šeimos įrašu, kuris primena filmo siužetą.
Baltu „Cadillac“ atvažiavę tėvai su baltais balionais sveikina sūnų, valgo gimtadienio tortą.
O šis, sugalvojęs norą, užpučia žvakutę.
Neįmanoma nepastebėti, kad visa šeima atrodo itin stilingai – Justina pasipuošusi juodu kostiumėliu, o Ramūnas ir Raidas – juodais kostiumais.
„Su gimtadieniu, sūnau“, – prie vaizdo įrašo brūkštelėjo Justina.
Beje, Rudokai savo sūnaus gimtadienį visuomet pažymi stilingais vaizdo įrašais, kurie sulaukia daugybės patiktukų.
