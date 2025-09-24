Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Iš A. Katlerės ir G. Glemžaitės-Stonkės – netikėta žinia: „Skauda“

2025 m. rugsėjo 24 d. 19:24
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad tinklalaidę „Čia tik tarp mūsų“ purto pokyčiai. Iš projekto pasitraukus Vitai Žibai, kūrėjos dar žadėjo naują sezoną, tačiau trečiadienio vakarą paaiškėjo – jo nebebus.
Daugiau nuotraukų (5)
Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė socialiniuose tinkluose pranešė apie galutinį sprendimą nutraukti veiklą.
„Kas galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, virto į didžiulį skandalą ir dramą <...>. Jei nutyli – leidi sklisti naratyvams, o jei prabylam – kyla dar daugiau dramos. Tai kova su vėjo malūnais“, – sakė A.Katlerė.
„Supratom, kad nei šioje situacijoje, nei podcaste toliau nei kalbėti, nei daryti ne tik, kad nebenorim, bet realiai nebegalim“, – pridūrė G.Glemžaitė-Stonkė.
Per šias dienas kūrėjos sulaukė daug skaudžių komentarų.
„Išgirdom visus įmanomus epitetus – nuo gyvačių iki žiurkių. Supratom, kad nesam pakankamai stiprios būti šioje toksiškoje aplinkoje“, – atviravo A.Katlerė.
„Nusprendėm patausoti emocinę sveikatą – savo ir žmonių aplink mus. Šis projektas mums buvo brangus, todėl širdį skauda, bet yra kaip yra“, – sakė Gelminė.
Atsisveikindamos jos padėkojo už visą iki šiol patirtą palaikymą.
Gelminė GlemžaitėAgnė KulitaitėTinklalaidė

