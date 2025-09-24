Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Roko Galvono kavinei Šventojoje – nemalonumai

2025 m. rugsėjo 24 d. 16:00
Garsusis šefas Rokas Galvonas dar vasaros viduryje turėjo aiškintis dėl jo nuosavame Palangos restorane „Močiučių rezidencija“ paleistos rusiškos muzikos. Dabar su nemalonumais susidūrė Šventojoje jo įkurtas restoranas „Močiučių express“.
15min praneša, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikė terminą iki kada susitvarkyti trūkumus.
Anot 15min, maitinimo įstaiga įsikūrusi pastate, kurio paskirtis – dispečerinė. Paaiškėjo, kad tokios paskirties pastate negali būti teikiamos maitinimo paslaugos.
Rugsėjo 23-iąją paskirtis dar nebuvo pakeista.
15min praneša, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodė, jog termino pabaiga baigsis spalio 1-ąją.
„Neatnaujinus duomenų Nekilnojamojo turto registre, bus imtasi priemonių dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos sustabdymo/panaikinimo“, – įspėjo tarnyba.
