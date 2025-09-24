Roko Galvono kavinei Šventojoje – nemalonumai

15min praneša, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikė terminą iki kada susitvarkyti trūkumus.
Anot 15min, maitinimo įstaiga įsikūrusi pastate, kurio paskirtis – dispečerinė. Paaiškėjo, kad tokios paskirties pastate negali būti teikiamos maitinimo paslaugos.
Rugsėjo 23-iąją paskirtis dar nebuvo pakeista.
15min praneša, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodė, jog termino pabaiga baigsis spalio 1-ąją.
„Neatnaujinus duomenų Nekilnojamojo turto registre, bus imtasi priemonių dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos sustabdymo/panaikinimo“, – įspėjo tarnyba.
Rokas GalvonaskavinėŠventoji
