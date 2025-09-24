Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Veronika Montvydienė prabilo apie skyrybas su Donatu: „Sprendimas buvo priimtas labai greitai“

2025 m. rugsėjo 24 d. 12:11
Lrytas.lt
„Labai didelės kantrybės ir darbo pagalba išliko. Išliko geri santykiai, ir tai labai svarbu“, – tinklalaidės „Skiriamės! Juokauju“ vedėjams Arnui Markevičiui ir Vytautui Jančiauskui pripažino Veronika Montvydienė. Praėjusiais metais su atlikėju Donatu Montvydu išsiskyrusi žinoma moteris jau atvėrė naują gyvenimo etapą ir džiaugiasi išlikusiais draugiškais santykiais su dukros Adelės tėvu.
Buvusi pora jau džiaugiasi kitais santykiais. Nors apie savo skyrybas nei vienas jų niekada nekomentavo, V.Montvydienė tinklalaidėje prabilo apie tikrąsias skyrybų priežastis.
Donatas ir Veronika kartu buvo trylika metų.
„Kaip aš vertinu, kas buvo tos tikrosios priežastys? Tiesą pasakius, nelabai vertinu ir nelabai gilinuosi. Aš labiau einu toliau ir analizuoju save – kuo noriu būti, su kuo noriu būti, jei noriu, ir kas man tinka dabar, kaip dabartiniam žmogui, kuris susiformavo per daugiau nei 40 metų.
O priežastys? Nežinau, man atrodo, su įvairiais žmonėm būna įvairios priežastys. Savyje galima pasiieškoti klaidų, tai yra augimas.
Bet labai kabintis ir daryti iš to „kas būtų, jeigu būtų“ ar „ką galėjau padaryti geriau“ – aš nelabai matau prasmės. Nebent norėtum grįžti“, – svarstė Veronika.
Nors moteris neslėpė, kad skyrybų metu buvo daug emocijų, tačiau, galiausiai, abiem pavyko išlaikyti darnius santykius. O ir skyrybos įvyko greitai.
„Sprendimas buvo priimtas labai greitai ir, kaip ir negrįžtamai. Sakykim, vienam žmogui buvo sunkiau pripažint, o kitam lengviau.
Gal vienas anksčiau nusprendė ir pamatė tą galutinį tašką, kai sau pripažįsti, kad ši partnerystė, kaip vyro ir moters, jau yra išsikvėpusi“, – tinklalaidėje „Skiriamės! Juokauju“ sakė V.Montvydienė.
