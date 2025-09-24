Viktorijos Siegel namuose – ypatinga proga: „Nubraukiau ne vieną ašarą“

Ta proga žinoma moteris pasidalijo jautriu įrašu, kuriame išdėstė susikaupusias mintis.
Taip pat Viktorija savo „Instagram“ paskyroje paviešino ir kelias šventės akimirkas.
Moteris neslėpė suvokusi, kaip greitai bėga laikas, ir pripažino, kad sūnaus gimtadienio rytą teko braukti ašaras.
„Nuo vakar vakaro graudinuosi, ko gero visoms mamoms prieš vaikų gimtadienį taip būna — nubraukiau ne vieną ašarą, nes sunkiai protu suvokti, kaip greitai bėga laikas. Atrodo, tik vakar pagimdžiau, o šiandien jis jau puikiai kalba, laksto ir auga — labai protingu, geros širdies dideliu berniuku!
Šiandien Laurynukas švenčia savo 3-ąjį gimtadienį. Rytas prasidėjo, kaip priklauso: nuo mamos pasveikinimo, balionų ir dovanų. Atsikėlė su šypsena veide!
Man, kaip mamai, kai pamatau tokią šypseną, atrodo gyvenime daugiau viskas tampa nebesvarbu. Noriu, kad akimirka sustotų ir nors kiek ilgiau pasimėgauti joje, kad pabūtų dar šitoje nerūpestingoje vaikystėje, neskubėtų taip greitai augti…
Išpakavęs dovaną šiandien Laurynukas pribėgo prie manęs, stipriai apkabino ir sako: „Mamyte, tu tokia gera, labai tave myliu“, — ir taip stipriai suspaudė mane su savo mažom rankytėm iš visų jėgelių!
Čia aš jau visai nesusilaikiau — susigraudinau, bet tai buvo tikros laimės ašaros! Aš esu labai laiminga, kad tu pasirinkai mane būti tavo mama!
Berniuk mano, augk nuostabiu vaiku, ir svarbiausia išliks tokios pat geros širdelės — linkiu tau to visą gyvenimą! O aš stengsiuosi būti pati geriausia mama pasaulyje ir saugiausias tavo uostas per gyvenimą, į kurį visada galėsi atsiremti, kas benutiktų!“, – rašė V. Siegel.
