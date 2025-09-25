Girtas prie vairo sustabdytas Markas Žukauskas parduoda automobilį: paviešino šmaikštų skelbimą

Jį sulaikius paaiškėjo, kad kiek daugiau nei promilę į alkotesterį įpūtęs jaunas vyras šiuo metu neturi teisės vairuoti. Jo automobilis iš reido vietos išgabentas techninės pagalbos sunkvežimiu – savo kelionę komikas tęsė pėsčiomis.
Nors išaušus rytui M.Žukauskas nuoširdžiai atsiprašė, tačiau vėliau beliko tik pasijuokti iš situacijos. Dabar jis instagrame pareiškė, jog parduoda savo numylėtą Audi A4 automobilį.
2020-ųjų universalą Markas parduoda už 19 500 eurų.
„Suradome Markui Žukauskui naują scenos partnerį – BMW X3 Plug-in Hybrid (G01, 2022). Dabar natūralus istorijos tęsinys: ieškome naujų namų automobiliui, kuris iki šiol disciplinuotai laikė jo kasdienybės tempą – Audi A4 Avant S line.
Trumpai apie automobilį: Tvarkingas, prižiūrėtas universalas su S line paketu. Naudotas kasdienėms kelionėms, be modifikacijų.
Svarbiausios ypatybės: Kėbulas: Avant (universalas), S line apdaila. Bagažinė: plokščias dugnas ir žemas pakrovimo slenkstis – patogu krauti. Salonas: tylus, švarus, „premium“ atmosfera; ergonomiškos sėdynės, aiški valdiklių logika.
Važiavimas: informatyvus vairas, tiksli, nuspėjama dinamika; be perteklinių režimų. Eksploatacija: naudotas stabiliai ir tvarkingai, kasdieniam ritmui“, – šmaikščiai rašoma skelbime. Jį galite rasti čia.
Žinia M.Žukauskas pasidalijo instagramo istorijose ir pridėjo: „Nu jau manau visi bajeriai ta tema susakyti, jau pradeda ir atsibost tiek man, tiek kitiem. Tai tiesiog – parduodu savo Audi. Buvo nuostabi mašina, vairuota su teisėm visą laiką, super ekonomiška, važiuoja smagiai, atrodo sportiškai“.