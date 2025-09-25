Kultūros bendruomenės proteste – būrys žinomų veidų: pasirodė E. Jennings, N. Marčėnaitė

Į S. Daukanto aikštę rinkosi kultūros bendruomenė, kurie prieštaravo naujai išrinkto kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus paskyrimui.
Protesto nepraleido ir žinomi Lietuvos žmonės – aktoriai, visuomenininkai, dainininkai.
Proteste pasirodė dainininkė Erica Jennings, TV laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė, aktorius Rokas Petrauskas, reklamos specialistė, dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė, rašytojas Elijas Martynenko ir kiti.
Dar prieš portestą žinomi žmonės ragino pasirašyti peticiją prieš I. Adomavičiaus skyrimą ministru.
Primename, kad vėlų trečiadienio vakarą Niujorke šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda galiausiai pranešė savo sprendimą dėl ministrų – Seimui teikia pilnos Vyriausybės sudėtį.
Šalies vadovo filtrą šįkart praėjo netgi „Nemuno aušros“ į Kultūros ministeriją deleguotas I.Adomavičius, nors G.Nausėda tvirtai žadėjo partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus netvirtinti.
