LRTK nubaudė 18 tūkst. sekėjų turintį „Rajono Kunigą“: viešojoje erdvėje - visa puokšė pažeidimų

2025 m. rugsėjo 25 d. 15:42
Lrytas.lt
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) baigė kelių interneto turinio kanalų stebėsenas. Jos metu paaiškėjo, kad dalyje populiarių paskyrų nepilnamečiams buvo prieinamas turinys, kuriame: demonstruojamas alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimas, rodomi lošimai bei žaidimai iš pinigų, vartojama necenzūrinė ir žeminanti kalba, fiksuojami smurtiniai ar seksualinio pobūdžio epizodai. Ypač išsiskyrė „TikTok“ paskyra „hoodpriest_clip“ („Rajono Kunigas“), turinti beveik 18 tūkst. sekėjų ir daugiau kaip 146 tūkst. patiktukų, rašoma LRTK oficialioje feisbuko svetainėje.
Čia LRTK nustatė daugybę pažeidimų: nuo necenzūrinės leksikos ir grasinimų iki muštynių, lošimų scenų, turto gadinimo ir seksualinio pobūdžio veiksmų.
Šis turinys buvo prieinamas nepilnamečiams be jokių apribojimų. Už tai paskyros kūrėjui surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta 275 eurų bauda pagal Administracinių nusižengimų kodekso 79 straipsnio 5 dalį bei Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas.
Kitu atveju, „Kick.com“ kanale „weedboyz“ fiksuota necenzūrinė kalba ir alkoholio demonstravimas.
Kadangi kūrėjas bendradarbiavo su Komisija, bauda nebuvo skirta – apsiribota įspėjimu, o žalingi įrašai pašalinti.
Taip pat atlikta ir „YouTube“ kanalų stebėsena – juose nustatyta nepilnamečiams netinkamo turinio, tačiau didžioji jo dalis buvo pažymėta ribojimais, todėl sprendimai dar svarstomi.
Tema aktuali ne tik Lietuvoje.
Šią vasarą Prancūzijoje 46 metų transliuotojas mirė „Kick“ platformoje po ilgalaikio sisteminio žeminimo ir psichologinio spaudimo.
Dėl šio atvejo pradėtos baudžiamosios procedūros, vertinama platformų atsakomybė pagal ES Skaitmeninių paslaugų aktą. Mantas Martišius, LRTK pirmininkas: „Mūsų pareiga – aiškiai pasakyti, kad žalingas turinys nepilnamečiams yra netoleruotinas.
LRTK neapsiribos vien stebėjimu – tais atvejais, kai pažeidimai akivaizdūs ir sisteminiai, bus taikomos sankcijos. Baudomis siekiame parodyti, kad internete galioja aiškūs teisiniai standartai.
Tragiški atvejai užsienyje parodo, kas nutinka, kai į žalingą turinį nereaguojama laiku. LRTK ir toliau fiksuos pažeidimus, taikys ribojimus bei skirs baudas, remdamasi jai suteiktais įgaliojimais ir Lietuvos teisės aktais.“
