Nutrūko Monikos Falcon santuoka? „Dabar aš gyvenu laisvai"

2025 m. rugsėjo 25 d. 15:18
Lrytas.lt
Apie asmeninį gyvenimą nedaugžodžiaujanti dainininkės Giulijos Baužienės dukra taip pat dainininkė Monika Falcon pravėrė paslapties šydą.
Apie tai ji prabilo interviu su verslininku Danieliumi Bunku metu.
„Gal jau ir nebegyvename kartu, nežinau. Aš tiek visko prisiskaitau apie save, kad kai kurie žmonės žino geriau, ar mes gyvename, ar nebegyvename kartu.
Paliksiu tai paslaptyje. Bet dabar aš gyvenu laisvai.
Pasakysiu tik viena – sutikau tekėti, bet man muzikantai, dainininkai išvis yra tabu, nes aš esu užaugusi su dainininkais“, – „Delfi TV“ laidoje „Nuogas pokalbis su Danieliumi Bunkumi“ sakė Monika.
Nors pora susituokė prieš beveik 10 metų – 2016 m. viešai su vyru ji nesirodo.
