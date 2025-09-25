Protesto S. Daukanto aikštėje nepraleido Donatas Montvydas – iš jo ypatingas gestas

Į protestą susirinko būrys žinomų žmonių, tarp kurių pastebėtas ir dainininkas Donatas Montvydas.
Fotografams atlikėjas parodė simbolinį gestą – viename kadre jis laikė iškeltą kumštį, kitame – rodė taikos ženklą.
Trumpai apie protestą jis pasisakė ir socialiniuose tinkluose.
„Mūsų buvimas čia – priminimas, kad kultūra negali būti nutildyta“, – Instagramo istorijoje rašė dainininkas.
Primename, kad proteste buvo ir daugiau žinomų veidų – tarp jų dainininkė Erica Jennings, TV laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė, aktorius Rokas Petrauskas, reklamos specialistė, dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė, rašytojas Elijas Martynenko ir kiti.
