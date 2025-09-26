Girtam prie vairo įkliuvusiam komikui M. Žukauskui – Paul de Miko kirtis: nevyniojo į vatą

Patikrinimas parodė daugiau nei vieną promilę alkoholio, be to, paaiškėjo, kad šiuo metu M. Žukauskas neturi teisės vairuoti. Automobilį iš reido vietos teko išgabenti techninės pagalbos sunkvežimiui, o pats humoristas kelionę namo pratęsė pėsčiomis. Kitą rytą jis nevengė viešai atsiprašyti.
„Yra aiškus faktas – esu kaltas, kvailas ir neatsakingas kelių gaidelis“, – po incidento pripažino M. Žukauskas.
Tačiau šie žodžiai neįtikino turinio kūrėjo Pauliaus Mikolaičio, geriau žinomo kaip Paul de Miko. Pastarasis šį įvykį aptarė naujoje savo „YouTube“ tinklalaidėje, kurią ironiškai pavadino: „PATS GERIAUSIAS MARKO ŽUKAUSKO STAND-UP'AS“.
Vaizdo įrašo pradžioje Paul de Miko neslėpė nuostabos.
„Aš šiuo įvykiu nei kiek nesidomėjau, apart to, ką mačiau memų formate internete – „Facebook“ ir visur kitur. Jis neturėjo teisių? Atsiprašau, ką? O tai kodėl jis važiavo?“ – stebėjosi kūrėjas.
Jis ironiškai aptarė ir epizodą, kai M. Žukauskas mėgino gelbėtis atsispaudimais bei šuoliukais, tačiau šis triukas tik dar labiau pablogino padėtį – pakartotinio patikrinimo metu alkotesteris užfiksavo dar didesnę – 1,31 promilės – alkoholio koncentraciją.
„Seni, tu turi babkių. Tu belekiek turi babkių, sėsk į „Bolt'ą“, išsikviesk taksi“, – teigė Paul de Miko.
Jis pabrėžė, kad situacija nėra juokinga ir neturėtų būti pateisinama.
„Bendrai tariant, nerealiai nejuokinga. Nedarykite taip. Dviem lygmenim – teisių jau neturėjo, tai jau blogai, o dar girtas sėdo už vairo. Šiuo atveju, aš juokiuosi ne su juo, o iš jo“, – pridūrė jis.
Pasak Pauliaus, ši istorija M. Žukausko karjeros nesužlugdė – priešingai, dėmesio jis sulaukė dar daugiau.
„Po šio įvykio buvo paskelbta, kad M. Žukauskas apšildys Mantus jų areniniame ture, su Viktoru Balykov išleido skečą, kuris tuoj turės milijoną peržiūrų, ir pritraukė bent 2,5 tūkst. naujų sekėjų į savo Instagramą. Galiu tik įsivaizduoti, kaip gerai parsiduoda bilietai į naujausius jo stand-up'us“, – komentavo jis.
Galiausiai, baigdamas savo pasisakymą, Paul de Miko kreipėsi tiesiogiai į kolegą:
„Markai, tu man patinki kaip stand-up komikas, aš tave laikau TOP10 tai tikrai, gal net ir aukščiau. Bet visas šitas bajeris... Viskas, kas čia susiklostė, ir tai, kaip tai susiklostė – aš manau, kad tu neparašysi nieko tokio juokingo, kaip čia viskas sukrito, su visa pagarba.“