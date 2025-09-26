Paplitus dviprasmiškai vertinamam įrašui – netikėtas kultūros ministro žingsnis

Socialiniuose tinkluose garsiai aptarinėtas įrašas, kuriame I. Adomavičius galimai rekomendavo aplankyti Rusiją – nebeprieinamas.
Šią žinią pakomentavo ir įrašą į viešumą iškėlęs „Lietuvos balse“ išgarsėjęs Sakalas Čumačenko.
„Esamas kultūros ministras ką tik pašalino tą įrašą, kur jis prorusiška, nostalgiška nuotaika svarsto, koks gi būtų dabar pasibuvimas Sankt Peterburge“, – Instagrame sakė Sakalas.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad dar rugpjūtį I. Adomavičiaus paskelbtas įrašas daliai socialinių tinklų vartotojų sukėlė dvejopus jausmus.
„Aš noriu jums parodyti vieną pastarųjų jo „Instagram“ įrašų, kuris turėtų jus sudominti ir leisti pamatyti, kur yra jo galva. Leis pamatyt, kur yra jo susidomėjimas, kas jį domina kaip žmogų.
Prieš tris savaites jis paskelbė šitą įrašą, kuriame buvo nuotrauka su savo buvusia klase. Prie jos rašė: „Įdomu, šios dienos kontektse“. Taip, jis nemoka rašyti, bet to iš kultūros ministro, kaip suprantu, nesitikima.
Toliau skaitysiu, kaip derėtų: „Įdomu šios dienos kontekste, kaip atrodytų Čiurlioniukų vasaros ekskursinė kelionė į Sankt Peterburgą. Kaip ir visi laimingi ir šypsosi, turėsite galimybę kada gyvenime aplankyti Ermitažą? Tai būtinai rekomenduoju. Ermitažas visada rasi gerų statybinių medžiagų. Praying hands emoji (besimeldžiančių rankų emocija, liet.)“.
Aš „Praying hands emoji“ dedu ant to, kad šis košmaras baigtųsi. Kultūros ministrą nuoširdžiai domina, kaip dabar atrodytų kelionė į Rusiją, į Sankt Peterburgą.
Kaip mes šių dienų kontekste patirtume tą vietą, patirtume tą kultūrą? Jums dar reikia kažką sakyti?“ – sakė S.Čumačenko.
