Vilniuje – neeilinė vakarienė: pasipuošę kviestiniai svečiai leidosi į gurmanišką kelionę

Ambasadorius Emanuele de Maigret tapo Baltųjų Albos Trumų ir Vyno Riterių Ordino Garbės Riteriu. Šiai ypatingai progai Michelin žvaigždutės restorano FRE šefas Francesco Marchese iš Barolo kartu su lietuviu Ernestu Viršilu sukūrė išskirtinį keturių rankų vakarienės meniu.
Pirmą kartą prie Ordino uždaros vakarienės prisijungė ir rėmėjai – Lietuvoje puikiai žinomi „Riedel“ bei viešbutis „Pacai“, suteikę vakarui dar daugiau išskirtinumo.
„Kai žmonės klausia, kodėl Pjemontas, aš pasakoju apie romantiškus rūkus, lėtai klaidžiojančius vynuogynų slėniuose, apie vyndario batus, kuriuos bent kartą metuose pasimatuojame, ir apie išskirtines vyno keliones Pjemonte, į kurias kartu su jumis leidžiamės. Anksčiau sakiau, kad kartais, o dabar atrodo, kad visada – į mūsų skanias vyno keliones, kurias planuojame Pjemonte, atvyksta nepažįstami žmonės, o išvyksta visi kaip seni geri draugai.
Taip aš sutikau Jus, mūsų Riteriai ir Kandidatai. Taip ir Jūs, tikiu, kelionėse sukuriate įdomias naudingas pažintis. Ir aš džiaugiuosi, kad mūsų draugystė kaip senas vynas – su metais tampa brandesnė“, – lietuvių, anglų ir italų kalbomis svečius sveikino Albos Baltųjų Trumų ir Vyno Riterių Ordino Lietuvos delegacijos Maestra Inesa Semionova.
Delegacijos Maestra pasidžiaugė, kad šiemet užteko pranešti Riteriams vakarienės laiką ir vietą, kaip šio uždaro vakaro svečiai susirinko akimirksniu.
Turint mintyje išskirtinę pokylio vietą ir klubo paslaptingumą Lietuvoje – tiek tapti Riteriu, tiek į vakarienę patekti galėjo ne visi.
„Jeigu pernai kandidatui į mūsų Ordiną pakako vienos rekomendacijos, tai šiemet jau prireikė dviejų. Manome, kad ši inauguracija gali būti viena paskutiniųjų. Toliau ketiname augti ne kiekybe, o kokybe – gilindami vyno edukacijos turinį, ragaujant retus ir senus Barolo bei Barbaresco vintažus, stiprindami Riterių bendrystę ir kasmet atverdami vis daugiau uždarų, nuo turistų akių paslėptų, Pjemonto vynų namų durų“, – pažadėjo Lietuvos Maestra.
Vakaro metu dalyvavo svečių iš užsieno. Pjemonto, Čekijos, Austrijos Ordino delegacijų Maestro bei Riteriai.
Specialiai šiam vakarui buvo sukurtas lietuvio ir pjemontiečio bendras duetas. Ernestas Viršilas su komanda rūpinosi viso vakaro išpildymu, užkandžiais ir žuvimi, laužydamas mitą, kad raudonas vynas netinka prie žuvies.
Tuo tarpu „Michelin“ šefas iš restorano FRE atvyko su svarbia misija – suderinti Pjemonto tradiciją su moderniu pateikimu lėkštėje.
Itališkas kraujas, prancūziškos akys – taip galima apibūdinti Francesco Marchese vizitinę kortelę. Jis – mylimiausias garsiojo trijų „Michelin“ žvaigždučių šefų Yannick Alléno mokinys, dirbęs legendiniame Paryžiaus restorane „Pavillon Ledoyen“.
Šiandien Francesco vadovauja savo restoranui FRE Barolo apylinkėse Pjemonte. „Nors keturių rankų vakarienės idėja nėra nauja, šį konkretų šefą atsivežti į Lietuvą reikėjo išskirtinės progos. Būtent šių metų Baltųjų Trumų ir Vyno Riterių Ordino vakaras Italijos Ambasadoje suteikė tokią galimybę.
Ambasadoriaus noras prisijungti prie mūsų Riterių Ordino dar labiau pabrėžė Pjemonto išskirtinumą Lietuvoje“, – pridūrė I. Semionova.
Kalnuotąjį Šiaurės Italijos Pjemonto regioną pamėgę I. Semionova su vyru kasmet organizuoja autorines vyno keliones ir baltųjų trumų medžiokles, į kurias leidžiasi vis daugiau lietuvių. Už nuopelnus Pjemonto kraštui jie tapo pirmaisiais lietuviais, įšventintais į Ordino klubą Italijoje, o metais vėliau atidarė delegaciją Lietuvoje.
Lietuvoje delegacija veikia nuo 2023 metų ir vienija 25 narius, kurie skleidžia žinią apie Pjemonto išskirtinumą Lietuvoje, dalyvauja vidiniuose vyno edukacijos renginiuose bei pokyliuose, kartu kaupia retų ir išskirtinių vynų kolekciją.
Tai jau trečiasis privatus Ordino inauguracijos pokylis, kruopščiai planuojamas beveik metus. Vakaras vyksta griežtai pagal protokolą, ypatingas dėmesys skirtas kultūrinei vakaro daliai ir Pjemonto vynams.