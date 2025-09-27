Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Kristina Meseguer atsidūrė ligoninėje: prireikė skubios medikų pagalbos

2025 m. rugsėjo 27 d. 13:33
Lrytas.lt
Jau ne vieną mėnesį Balyje gyvenanti verslininkė, turinio kūrėja Kristina Meseguer susidūrė su dar viena nepavydėtina situacija, dėl kurios pateko į medikų rankas.
Socialiniame tinkle „Instagram“ Kristina dalijosi akimirkomis iš jėgos aitvarų treniruotės, o po jos sekė vaizdai tiesiai iš ligoninės.
„Užmyniau ant jūros ežio kaituodama ir pradūrė per batus“, – dalijosi žinoma moteris pridėjusi, kad dėl to jai nutirpo kojos.
Tiesa, panašu, kad viskas baigėsi laimingai.
Kruopščiai pažiūrėję K. Meseguer koją gydytojai sulašino lašelinę, padarė kraujo tyrimus ir ją paleido namo. Taip pat moteriai ligoninėje išrašyti vaistai.
Didelių problemų šis incidentas nesukėlė. Socialiniuose tinkluose Kristina dalijosi, jog nepaisant šios patirties sėdo į lėktuvą ir leidosi į kelionę.
