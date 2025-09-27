Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Veidai ir vardai

Socialinius tinklus sprogdina karšti D. Motiejūno sužadėtinės kadrai: pozavo tik su bikiniu

2025 m. rugsėjo 27 d. 11:25
Lrytas.lt
Krepšininko Donato Motiejūno (34 m.) sužadėtinė, manekenė Brigita Gaižauskaitė (27 m.) vėl nustebino gerbėjus.
Socialiniuose tinkluose dažnai gyvenimo akimirkomis besidalijanti jauna moteris publikavo kraują kaitinančius kadrus.
Tik su maudymosi kostiumėliu pozavusi Brigita parodė nepriekaištingą figūrą.
Jau anksčiau ji yra kalbėjusi, kad kūno formas jai padeda palaikyti sportas.
„Keturiolika metų profesionaliai šokau sportinius šokius, o nustojusi treniruotis šokių treniruotes pakeičiau kitu sportu – bėgimu, treniruotėmis salėje. Gyvenu tikrai labai aktyvų gyvenimą.
Iki 21 metų sportuodavau kiekvieną dieną, o dabar stengiuosi tai daryti bent tris kartus per savaitę, nes nesportuodama jaučiu, kad ne tik turiu mažiau energijos, bet ir psichologiškai pradedu jaustis kur kas prasčiau“, – rugpjūtį žurnalui „Stilius“ sakė Brigita.
Donatas Motiejūnassužadėtinėfigūra
