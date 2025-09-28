„UTMA 13“ turnyro metu užpultas komikas Markas Žukauskas: sulaukė smūgio

Socialiniame tinkle „Tik Tok“ žaibiškai išplito įrašas nufilmuotas „Žalgirio“ arenos patalpose.
„Šitas įp**o į galvą man“, – konflikto įkarštyje sakė Markas ir pademonstravo prakirstą lūpą.
Užpuoliką tuo metu tramdė gausios apsaugos darbuotojų pajėgos.
Dėl daugiau detalių apie incidentą naujienų portalas Lrytas kreipėsi į policiją. Kauno apskr. VPK Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė patvirtino, kad vakaro metu buvo fiksuotas vienas administracinis nusižengimas.
„Vyras (gim. 1991 m.) „Žalgirio“ arenoje kabinėjosi prie kitų, jam buvo su rašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 481 str. (viešosios tvarkos pažeidimas)“, – komentavo atstovė.
Sekmadienį socialiniuose tinkluose situaciją pakomentavo ir pats Markas – jis atskleidė, kad incidentas įvyko tualete.
„Vakar Utmoj WC man iš nugaros einant į WC trenkė kažkoks ablauhas, kuris „gynė“ savo visiškai per****sį, apsiseilėjusį marozą draugelį, kuris man bandė pi** į galvą, išvengiau, pasiunčiau toli ir tiesiog nuėjau pamyžt.
Tada proga pasinaudojo kitas. Po to pribėgęs atsiprašinėjo ir prašė paspaust ranką, labai gailėjosi dėl tokio savo poelgio. Tie, kurie trenkia iš už nugaros arba nepadavę pirštinės smūgiuoją savo varžovui yra (gaidžio jaustukai, red. past.), ačiū už dėmesį.
Visada galim pašnekėt jeigu kažkas nepatinka, prieikit pamatę mane ir išsiaiškinsim, bet elkitės vyriškai“, – dalijosi M. Žukauskas.
„Kas sakot, kad reikėjo pi** atgal – aš tikrai nesižeminsiu ir su kaimiečiais prie pisuarų nesimušiu viešoje vietoje“, – kitoje Instagramo istorijoje pridėjo jis.
