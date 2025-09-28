Asta Valentaitė dalyvavo istoriniame renginyje: akį traukė viena detalė

Kartu su vyru turtuoliu Glenu Manchesteriu renginyje besilankiusi žinoma moteris spindėjo elegancija.
„Goodwood Revival“ grįžimas į praeitį. Stilius, paveldas ir šiek tiek 60-ųjų glamūro“, – prie kadrų brūkštelėjo Astra.
Akį traukė neįprastas verslininkės stilius. Naujienų portalas Lrytas jau skelbė apie šį išskirtinį A. Valentaitės įvaizdį.
Žinoma moteris vilkėjo „Ralp Lauren“ lietpaltį, o akį ypač traukė nepriekaištingas makiažas.
Asta stebino savo giliu žvilgsniu, kurį sukūrė tamsus, dūminis akių makiažas. Taip pat dėmesį traukė aukštai surišti plaukai, kurie priminė 60-ųjų madas.
Žinoma moteris atrodė tarsi Holivudo filmų aktorė – ji eilinį kartą įrodė, kaip galima atrodyti stilingai per daug nepersistengiant.
Asta Valentaitė
