Dovilė Urbanaitė-Schukowski ir jos vyras Kai tapo tėvais

Sekmadienio vakarą pora pasidalijo džiugia žinia – jiems gimė berniukas.
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo pirma sūnaus nuotrauka ir trumpai papasakojo, kaip jaučiasi.
„Mūsų mažas stebuklas jau čia. Esame pakibę kažkur aukštai padebesiuose, paskendę begalio džiaugsmo burbule ir žodžiais nenusakomoje meilėje.
Akimirka, kai pirmą kartą išvydome savo sūnelį, visam gyvenimui bus pati įsimintiniausia. Begalinis dėkingumas“, – rašė Dovilė.
Dar neštume metu D. Urbanaitė-Schukowski dalijosi, jog sūnaus labai laukia.
„Mes su tėčiu beprotiškai Tavęs laukiam – jis mano pilvelį, kuriame augi, nuolatos apiberia bučiniais, tikiuosi jauti juos ir tai, kiek daug meilės juose telpa.
O aš nebegaliu praeiti pro tuos mažyčius rūbelius, kurių kolekcija mūsų namuose sparčiai auga, negaliu nustoti svajoti, kaip juose greitai supūsiu tave. Mūsų vaikeli, ačiū, kad pasirinkai mūsų šeimą, mes labai labai Tavęs laukiam“, – tuomet kalbėjo Dovilė.