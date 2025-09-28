Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Dovilė Urbanaitė-Schukowski ir jos vyras Kai tapo tėvais

2025 m. rugsėjo 28 d. 19:34
Lrytas.lt
Verslininkė, moterų bendruomenės „She is Glowing“ įkūrėja Dovilė Urbanaitė-Schukowski (31 m.) ir jos vyras, buvęs „Kempinski“ viešbučių tinklo vadovas Kai Schukowski gyvena ypatingomis nuotaikomis.
Daugiau nuotraukų (9)
Sekmadienio vakarą pora pasidalijo džiugia žinia – jiems gimė berniukas.
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo pirma sūnaus nuotrauka ir trumpai papasakojo, kaip jaučiasi.
„Mūsų mažas stebuklas jau čia. Esame pakibę kažkur aukštai padebesiuose, paskendę begalio džiaugsmo burbule ir žodžiais nenusakomoje meilėje.
Akimirka, kai pirmą kartą išvydome savo sūnelį, visam gyvenimui bus pati įsimintiniausia. Begalinis dėkingumas“, – rašė Dovilė.
Dar neštume metu D. Urbanaitė-Schukowski dalijosi, jog sūnaus labai laukia.
„Mes su tėčiu beprotiškai Tavęs laukiam – jis mano pilvelį, kuriame augi, nuolatos apiberia bučiniais, tikiuosi jauti juos ir tai, kiek daug meilės juose telpa.
O aš nebegaliu praeiti pro tuos mažyčius rūbelius, kurių kolekcija mūsų namuose sparčiai auga, negaliu nustoti svajoti, kaip juose greitai supūsiu tave. Mūsų vaikeli, ačiū, kad pasirinkai mūsų šeimą, mes labai labai Tavęs laukiam“, – tuomet kalbėjo Dovilė.
tėvaiKūdikisVaikas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.