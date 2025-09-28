Lrytas Premium prenumerata tik
Justina Partikė nusimetė drabužius: pademonstravo įspūdingą figūrą

2025 m. rugsėjo 28 d. 22:03
Lrytas.lt
Nors praėjo beveik mėnesis nuo vasaros pradžios – grožio specialistės, nuomonės formuotojos Justinos Partikės socialiniuose tinkluose kaip niekada karšta.
Atvėsus orams Instagrame Justina pasidalijo vasarišku kadru.
Žinoma moteris publikavo nuotrauką, kur sėdi prie baseino, o fone – palmės ir saulė.
Tokį kadrą ji pasidarė atostogų Turkijoje, Antalijos kurorte metu.
Tik su rožiniu maudymosi kostiumėliu pozavusi J. Partikė atidengė kūną – pademonstravo savo figūros linkius ir kūną puošiančias tatuiruotes.
„Vasaros kaip ir neturėjom… Man atrodo laikas planuotis atostogas vėl“, – šmaikščiai brūkštelėjo ji.
