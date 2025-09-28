Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Komikas A. Sadauskas „UTMA 13“ turnyrą stebėjo vienas: paaiškėjo, kodėl šalia nebuvo sužadėtinės Monikos Liu

2025 m. rugsėjo 28 d. 10:20
Lrytas.lt
Šeštadienį pilnutėlė Kauno „Žalgirio“ arena stebėjo kovų turnyrą „UTMA 13“. Tarp jų buvo ir komikas Antanas Sadauskas, kuris į renginį atvyko be sužadėtinės.
Daugiau nuotraukų (8)
Fotografų užfiksuotuose kadruose matyti, kad šeštadienio vakarą Antanas ji jo mylimoji Monika Liu leido atskirai.
Dėl įtemptų tvarkaraščių suderinti bendras veiklas ne visuomet lengva – socialiniuose tinkluose buvo matyti, jog tuo metu, kai vyko turnyras Monika koncertavo.
Primename, kad šeštadienį stebėti renginio, kurio kulminacija tapo boksininko Eimanto Stanionio kova susirinko pilnutėlė arena.
Tarp jų – komikas Markas Žukauskas, nuomonės formuotojos Karolina Meschino ir Goda Problema, komikas Mantas Patarakas, Erika ir Merūnas Vitulskiai bei kiti.
Namuose Eimantui pavyko iškovoti pergalę ir laimėti prieš Pietų Afrikos Respublikos boksininką Jabulani Makhense.
Antanas SadauskasMonika LiuUTMA
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.