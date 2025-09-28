Komikas A. Sadauskas „UTMA 13“ turnyrą stebėjo vienas: paaiškėjo, kodėl šalia nebuvo sužadėtinės Monikos Liu

Fotografų užfiksuotuose kadruose matyti, kad šeštadienio vakarą Antanas ji jo mylimoji Monika Liu leido atskirai.
Dėl įtemptų tvarkaraščių suderinti bendras veiklas ne visuomet lengva – socialiniuose tinkluose buvo matyti, jog tuo metu, kai vyko turnyras Monika koncertavo.
Primename, kad šeštadienį stebėti renginio, kurio kulminacija tapo boksininko Eimanto Stanionio kova susirinko pilnutėlė arena.
Tarp jų – komikas Markas Žukauskas, nuomonės formuotojos Karolina Meschino ir Goda Problema, komikas Mantas Patarakas, Erika ir Merūnas Vitulskiai bei kiti.
Namuose Eimantui pavyko iškovoti pergalę ir laimėti prieš Pietų Afrikos Respublikos boksininką Jabulani Makhense.
Antanas SadauskasMonika Liu
