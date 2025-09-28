Triukšmo kieme išgąsdinta I. Puzaraitė-Žvagulienė to nesitikėjo: radinys itin nustebino

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasakojo, jog nuo šiol jos ir vyro Ąžuolo Žvagulio namuose gyvena katytė.
„Manom, kad ją kažkas tiesiog įmetė į mūsų vištų aptvarą. Nes staiga labai garsiai pradėjo vištos kudakuoti.
Galvojau gal kažkoks gyvūnas pjauna jas, labai išsigandau ir pakviečiau Ąžuolą, kad pažiūrėtų, kas ten vyksta“, – istorijos pradžią prisiminė žinoma moteris.
Tai buvo pradžia, kuri lėmė, jog pasimetusi katytė tapo jų šeimos nare.
„Mažylė žindo savo uodegos galiuką. Tai parodo,kokia ji dar kūdikėlis… Bet mes ją jau nukirminome, pasirūpinome, kad neturėtų kailiukyje ko nereikia ir dabar sėkmingai beveik savaitę gyvena įsitaisiusi kieme ant sofos“, – apie priglaustą katytę pasakojo Ineta.