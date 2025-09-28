Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Triukšmo kieme išgąsdinta I. Puzaraitė-Žvagulienė to nesitikėjo: radinys itin nustebino

2025 m. rugsėjo 28 d. 11:44
Lrytas.lt
Verslininkės Inetos Puzaraitės-Žvagulienės namus papildė naujas gyventojas, kurio atsiradimo istorija itin įdomi.
Daugiau nuotraukų (14)
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasakojo, jog nuo šiol jos ir vyro Ąžuolo Žvagulio namuose gyvena katytė.
„Manom, kad ją kažkas tiesiog įmetė į mūsų vištų aptvarą. Nes staiga labai garsiai pradėjo vištos kudakuoti.
Galvojau gal kažkoks gyvūnas pjauna jas, labai išsigandau ir pakviečiau Ąžuolą, kad pažiūrėtų, kas ten vyksta“, – istorijos pradžią prisiminė žinoma moteris.
Tai buvo pradžia, kuri lėmė, jog pasimetusi katytė tapo jų šeimos nare.
„Mažylė žindo savo uodegos galiuką. Tai parodo,kokia ji dar kūdikėlis… Bet mes ją jau nukirminome, pasirūpinome, kad neturėtų kailiukyje ko nereikia ir dabar sėkmingai beveik savaitę gyvena įsitaisiusi kieme ant sofos“, – apie priglaustą katytę pasakojo Ineta.
Ineta PuzaraitėĄžuolas ŽvagulisKatinas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.