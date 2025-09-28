Žalgirietis Ignas Brazdeikis taps tėčiu: su žmona Jasmina laukia pirmagimio

Žinia paaiškėjo, kaip fotografai porą užfiksavo šeštadienį Kaune vykusiame „UTMA 13“ turnyre.
Naujienų portalo delfi.lt publikuotose kadruose aiškiai matyti apvalus Jasminos pilvukas.
Asmeninį gyvenimą po devyniais užraktais saugančiam Ingui šią žinią pavyko nuslėpti ne mažą laiko tarpą.
Primename, kad žinia apie poros vestuves pasirodė praėjusį rugsėjį.
„Nepakartojamos akimirkos iš ypatingos dienos žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui. Ilgai ir laimingai!“ – tuomet buvo skelbta „Žalgirio“ Feisbuko paskyroje.
Ignas BrazdeikisVaikasNėštumas
