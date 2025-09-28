Žalgirietis Ignas Brazdeikis taps tėčiu: su žmona Jasmina laukia pirmagimio

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Praėjusiais metais susituokę krepšininkas Ignas Brazdeikis ir jo žmona Jasmina gyvena džiugiomis nuotaikomis – pora laukia šeimos pagausėjimo.
Žinia paaiškėjo, kaip fotografai porą užfiksavo šeštadienį Kaune vykusiame „UTMA 13“ turnyre.
Naujienų portalo delfi.lt publikuotose kadruose aiškiai matyti apvalus Jasminos pilvukas.
Asmeninį gyvenimą po devyniais užraktais saugančiam Ingui šią žinią pavyko nuslėpti ne mažą laiko tarpą.
Primename, kad žinia apie poros vestuves pasirodė praėjusį rugsėjį.
„Nepakartojamos akimirkos iš ypatingos dienos žalgiriečiui Ignui Brazdeikiui. Ilgai ir laimingai!“ – tuomet buvo skelbta „Žalgirio“ Feisbuko paskyroje.
