ŽmonėsVeidai ir vardai

„Žemaituko“ L. Vaitkevičiaus žmona Rūta 30-metį atšventė originaliai: akį traukė įspūdingi įvaizdžiai

2025 m. rugsėjo 29 d. 19:38
Lrytas.lt
Savaitgalį grupės „Žemaitukai“ nario Lino Vaitkevičiaus žmona Rūta Vaitkevičė su trenksmu paminėjo savo 30-ąjį jubiliejų. Moteris surengė abejingų nepalikusią šventę, kurios tematika nustebino ne vieną.
Po griausmingo vakarėlio Rūta savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo kerinčiomis šventės akimirkomis.
Kadruose buvo įamžintos neįkainojamos jos ir Lino bei susirinkusių svečių emocijos.
Atrodo, kad surengti gimtadienio šventę pavyko geriau, nei Rūta ir Linas tikėjosi. Pasveikinti moters suplūdo būrys gerai nusiteikusių bičiulių, kurie stebino savo akį traukiančiais deriniais.
Apie šventę ir po jos išlikusias emocijas Rūta pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Aš esu tokia laiminga ir tokia dėkinga. Neatsimenu tokio smagaus baliaus, neatsimenu taip pasipuošusių savo artimų, tokių linksmų ir mylinčių.
Taip buvo gerai. Kosmosas. Dar neatsigaunu. Esu tokia dėkinga ir mintyse stipriai apkabinu kiekvieną, buvusį kartu ir kiekvieną, prisidėjusį prie šventės. <...>
Didžiausias ačiū Tau, mano meile, Linai, kad padarei man tokią šventę. Esi geriausias vyras ir geriausias mano draugas. Myliu“, – rašė R. Vaitkevičė.
Iš tiesų, R. Vaitkevičė savo jubiliejų nusprendė surengti pagal smagią tematiką, kuri priminė amerikietiškus paaugliškus filmus apie mokyklą.
Rūta su Linu atrodė tarsi įsimylėję paaugliai, šokantys per išleistuves. Nuo jų neatsiliko ir svečiai – moterys rinkosi dailias it princesių sukneles, o vyrai – elegantiškus kostiumus.
Šventė su dideliu būriu svečių įvyko pasakiškoje vietoje – Drevernos uoste.
Linas VaitkevičiusžmonaGimtadienis
