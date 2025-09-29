M. Vygantui trūko kantrybė: prisipažino apie santykius su Milda May ir kirto kritikams

Atlikėjas neslėpė – jo kantrybė išseko, todėl jis pasiryžęs imtis teisinių veiksmų, kad apgintų save ir savo artimuosius.
„Labas vakaras visiems, labas vakaras tiems, kurie stebi, ir sekėjai, ir nauji žmonės, kurie pamatys šį video, lai jis eina plačiai. Kantrybė turi tam tikras ribas, ir kai tos ribos pasiekiamos, tą raudoną liniją, sprogsta viskas. Yra tolerancija užrakinta po visais 9 užraktais. Užmesta, užkasta ir taip toliau“, – emocijų neslėpė M. Vygantas.
Vėliau jis dar kartą išliejo emocijas, kalbėdamas apie nuolatinį spaudimą bei patyčias.
„Keli mėnesiai, kelioliką, nežinau, kiek skaičiuoti, jau pats pasimetęs laike, bet ilgą laiką jau nieko nebesakau apie buvusią praeitį, o dabar jau yra visiškai stop. Užtenka. Užtenka laiko patyčioms, užtenka, reikia nustoti pilti purvą ant Mildos.
Taip, žinot ką, aš jums pasakysiu viešai. Taip, mes esame kartu. Mus sujungė ši visa situacija, mus sujungė purvo pylimas. Mes esame laimingi, mes norime būti laimingi, tad palikite mus ramybėje. O visi tokie komentatoriai, kaip Jolanta... Ačiū tau labai už tą visą antireklamą. Tavęs niekas nejudina, bet tu pastoviai nesupranti, ką darai. Gyvenk tu savo gyvenimą ir nesikišk, kur tau nereikia.
Užsikiškit, užtenka, nebepilkit purvo. Kas jums darosi? Aš nesuprantu – jūs neturit savo gyvenimo? Neturit ką veikti? Ar jūs ten sėdit prie savo knopkių feisbukuose ir laukiat progos ką nors įžeisti, paskleisti informaciją, kad tik pažemintumėt žmogų? Ar jūs iš viso protaujate, ką darote? Gyvenime žmonės yra laimingi, mes esame laimingi, ir aš daugiau neleisiu niekada nei Mildos, nei šeimos, nei mūsų bendro artimųjų rato, nei paties savęs daugiau žeminti.
Visi komentatoriai, kurie po „Muzikantai Londone“ komentuoja ir komentuos toliau – jūs visi esate dokumentuojami. Užtenka. Reikia kreiptis į teismą. Bylos bus laimėtos, nes yra ir šantažuojama, ir skleidžiama dezinformacija. Nežinau, ką darote, bet susimąstykite – gyvenimas per daug trumpas. Gyvenkite jį ir mėgaukitės, nes aš daugiau nebeleisiu skaudinti savo šeimos. Užtenka sėdėti kaip laido riteriams ir komentuoti visišką briedą. Mes pavargome“, – pripažino M. Vygantas.