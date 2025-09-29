Lrytas Premium prenumerata tik
Ugnė Siparė parodė retai viešumoje matomą savo pusę: „Mano vyras turi dvi žmonas“

2025 m. rugsėjo 29 d. 17:45
Lrytas.lt
Laidų vedėja Ugnė Siparė socialiniuose tinkluose nustebino gerbėjus, atskleisdama kitą, retai viešumoje matomą savo pusę.
Televizijos ekrane žiūrovai įpratę ją matyti pasitempusią, elegantišką, tačiau šįkart Ugnė parodė, kokia yra namuose.
Savo „Instagram“ paskyroje ji pasidalijo nuotaikingu vaizdo įrašu, kuriame iš pradžių atrodo lyg ką tik nužengusi nuo raudonojo kilimo – vilki raudoną, figūrą pabrėžiančią suknelę atvirais pečiais, prie jos derina tos pačios spalvos aukštakulnius.
Visgi po akimirkos vaizdas pasikeičia – žavi dama virsta į komfortą ir jaukumą mėgstančią moterį: su pilku džemperiu, lakštine veido kauke, apsigaubusi šiltu pledu ji linksmai leidžia laiką namuose.
„Mano vyras turi dvi žmonas“, – taip šmaikščiai vaizdo įrašą pakomentavo U. Siparė.
Dalindamasi juo savo paskyroje vedėja dar pridūrė: „Prisiekiu, tos pirmos žmonos jis beveik niekada nesutinka“.
Ugnė Siparėvaizdo įrašas

