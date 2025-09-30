Močiučių Palanga – „Senjorų savaitėje“ šurmuliuoja tūkstančiai senjorų

Mokymasis visą gyvenimą – priešnuodis vienatvei
Festivalio misija – atliepti vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų lūkesčius, suteikti galimybę laiką praleisti kokybiškai ir oriai bei priminti, kad žingeidumui amžiaus nesvarbus. Mokytis ir atrasti naujus dalykus galima visą gyvenimą, o specialistai pabrėžia, kad tokie renginiai ne tik suteikia senjorams naudingų žinių, bet ir padeda išlaikyti smegenų jaunystę, mažina vienišumo jausmą, saugo nuo depresijos bei nerimo. Ne mažiau svarbi renginio misija: suburti bendraamžius ir skatinti naujų pažinčių mezgimą net ir būnant garbaus amžiaus.
Senjorai vertina renginio kokybę
Į festivalį specialiai iš Vilniaus atvykusi Jadvyga neslėpė džiaugsmo:
„Atvykstame jau antrą kartą. Atvažiavome su sese penkioms dienoms, viešbutį užsisakėme iš anksto, bilietus į koncertus taip pat. Pernai labai patiko – geri koncertai, įdomūs pašnekovai, oras puikus. Tokių renginių labai reikia, visi buvo patenkinti, tad manau, kad jų galėtų būti dar daugiau.“
Panašių įspūdžių kupina ir Nijolė iš Anykščių: „Čia jūra, daug renginių ir malonių žmonių. Nors į Palangą atvažiuoju kasmet, šis festivalis suteikia dar daugiau džiaugsmo. Gera matyti miestą, kuris priima mus taip šiltai.“
Poreikis tokiems renginiams – akivaizdus
Pasak festivalio organizatoriaus Edmundo Jakilaičio, renginys atsirado iš noro užpildyti akivaizdžią problemą – vyresnio amžiaus žmonėms skirtų kultūros ir diskusijų erdvių Lietuvoje ilgą laiką beveik nebuvo. Anot jo, visuomenė amžėja, tad natūralu, kad toks festivalis greitai rado savo vietą ir auditoriją.
Šiemet renginių ir veiklų programa dar gausesnė – kasdien Palangoje vyksta kelios dešimtys įvairių veiklų: nuo paskaitų ir diskusijų iki ekskursijų, mankštų, žygių bei koncertų. Didžioji dalis renginių nemokami, o koncertų bilietai už simbolinę kainą jau buvo išgraibstyti.
„Žmonės ateina su šypsenomis, dėkoja, dalinasi savo įspūdžiais. Matome, kad Palanga rudenį tampa ypatinga vieta senjorams – ir viešbučiai, ir restoranai pasiūlė palankias kainas, tad kurorte jaučiasi tikra bendrystė, ir oras kaip užsakytas!“ – sako organizatorius.
„Mes niekada nebūsime tokie jauni kaip šiandien“ Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuotame susitikime „Skanaus gyvenimo receptai“ su Beatos Nicholson ir dietologu Edvardu Grišinu, televizijos laidų vedėja kalbėjo apie tai, kad amžius neturi būti ribojantis veiksnys.
„Mes niekada nebūsime tokie jauni, kokie esame dabar. Nesvarbu, kiek jums metų – ši akimirka yra pati brangiausia. Džiaukimės tuo, kad esame čia, kad galime bendrauti, judėti, dalintis. Gyvenimas gražus visais amžiaus tarpsniais, o svarbiausia – gyventi čia ir dabar“, – gausiai susirinkusiuosiems sakė B. Nicholson.
Dietologas Edvardas Grišinas pridūrė, kad ilgaamžiškumą lemia ne tik gyvenimo trukmė, bet ir jo kokybė: „Svarbiausia balansas – emocinė ir fizinė sveikata, judėjimas, laikas gamtoje, tinkama mityba ir bendravimas su kitais. Tik tada mūsų gyvenimas bus ilgas ir sveikas.“
Brandus amžius ir technologijos – suderinami dalykai
„Citadele“ banko diskusijoje „Technologijos brandžiame amžiuje – misija įmanoma“ istorikas profesorius Alfredas Bumblauskas pastebėjo, kad šiuolaikinės technologijos ir dirbtinis intelektas keičia pasaulį greičiau, nei bet kada anksčiau.
„Tai, kas vyksta dabar, yra revoliucija, o mes visi turime bandyti ją suprasti, nepaisant amžiaus. Žingeidumas ir noras mokytis yra svarbiausia“, – sakė jis. O renginį nuotaikingai moderavusi aktorė Violeta Mičiulskienė pridūrė, kad net ir skaudžios patirtys gali būti pamoka: „Pensininkai dažnai patenka į sukčių pinkles, bet galime pasimokyti: tapti atsargesni, nebijoti domėtis.“
Kaip apsisaugoti nuo sukčių pinklių priminė ir „Citadele“ banko atstovas Romas Čereška. Jis patarė senjorams būti atidiems, ypač internete: ne kiekviena ekrane matoma reklama yra patikima. Jei išmaniojo ar kompiuterio ekrane pasirodo perspėjimai ar kvietimai kažką pirkti ar investuoti, nes taip daro žymus žmogus, svarbu stabtelti ir nieko toliau nespausti. „Sukčiai dažnai apsimeta žinomais žmonėmis ar ekspertais, todėl budrumas yra geriausia apsauga,“ – teigė jis.
Kiekvienos festivalio dienos pabaigą vainikuoja koncertas Rugsėjo 29-ąją Palangos koncertų salės scenoje pasirodė ryškiausi Jaunimo teatro aktoriai – Kristina Kazlauskaitė, Saulius Sipaitis, Violeta Podolskaitė, Vytautas Taukinaitis, Veronika Povilionienė, Giedrius Arbačiauskas, Eglė Ignatavičienė, Regina Kazlauskaitė ir kiti.
Skambėjo gyvo garso muzika, o kartu dalintasi prisiminimais apie jau legendiniu tapusį teatrą. Iš naujo atgijo Jaunimo teatro muzikinės sielos Povilo Kebliko palikimas, lydimas šiltų prisiminimų, o jaukiai nostalgišką vakarą dovanojo vakaro šeimininkai Kristina Kazlauskaitė bei Giedrius Arbačiauskas.
Palangiškiai – patys didžiausi festivalio gerbėjai Festivalis džiaugsmo suteikė ne tik senjorams, atvykusiems iš kitų miestų. Palangos gyventoja Nijolė dalinosi:
„Džiaugiuosi, kad mano miestas taip gražiai pasikeitė. Visi renginiai tokie įdomūs, tik sunku suspėti visur pabūti. Bet smagu matyti pilnas sales ir tiek daug šypsenų.“
„Senjorų savaitės“ renginiai Palangoje tęsis iki spalio 4 dienos. Organizatoriai kviečia nepraleisti unikalios progos – dešimtys paskaitų, koncertų, mankštų, žygių susitikimų laukia visų, kurie nori išlikti jauni, semtis įkvėpimo, naujų žinių ir bendrystės.