Benas Lastauskas sulaukė netikėto politiko kvietimo į draugus: „Prisibazarinau“

Pasirodo, dėl savo įrašų jis gavo tam tikrus apribojimus socialiniame tinkle „Facebook“.
Apie tai jis su savo sekėjais pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Žodžiu, pusę metų mano „Facebook“ įrašų beveik nematys, nes prisidirbau. Nepykstu, nes pats sistemingai link to ėjau.
Dabar galiu arba bandyt kelt savo reputaciją gražiais įrašais, bandyt įtikint Facebook algoritmą, kad gailiuosi, kad keičiuosi ir per 2–3 mėnesius kažkiek sumažint padarytą žalą, arba tiesiog b** ant Facebook ir gyvent gyvenimą, kuris pilnas nuotykių ir galimybių. Akivaizdu ką rinksiuos.
Nenoriu pyktis ir su Facebook, jis man davė visą tą kūrybinį džiaugsmą, kurį jūsų, įsitraukiančių, dėka išgyvenu jau daug metų. Dėl to atsisveikinu trumpu gaidišku tekstuku apie rudenį ir nieką. Tokiu, kuris pamalonina žemo intelekto beždžiones ir Facebook algoritmus. Laikykitės, kariauna, nepasiduokit algoritmams <...>“, – nevyniodamas žodžių į vatą rašė jis.
Vėliau komikas pasidalijo dar vienu įrašu, kuriame jis prasitarė sulaukęs neįprasto kvietimo draugauti iš vieno šalies politiko.
Vyras paviešino savo ekrano kopiją, kurioje matyti politiko, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno kvietimas draugauti „Facebook'e“.
B. Lastauskas tikino, kad galimai prisišnekėjo, todėl tikriausiai todėl ir sulaukė tokio netikėto kvietimo.
„Viskas... Prisibazarinau aukščiausiu lygiu... Baigėsi juokai...“, – trumpai brūkštelėjo jis.