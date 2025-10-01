Benas Lastauskas sulaukė netikėto politiko kvietimo į draugus: „Prisibazarinau“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsVeidai ir vardai

Benas Lastauskas sulaukė netikėto politiko kvietimo į draugus: „Prisibazarinau“

2025 m. spalio 1 d. 15:00
Lrytas.lt
Vienas žinomiausių šalies komikų Benas Lastauskas socialiniuose tinkluose kurį laiką aktyviai reiškė savo nuomonę apie politiką. Tiksliau tariant, jis pažėrė nemažai kritikos Lietuvos konservatorių partijai (TS-LKD), tačiau, regis, žinomas vyras pasakė daugiau, nei reikėjo.
Daugiau nuotraukų (8)
Pasirodo, dėl savo įrašų jis gavo tam tikrus apribojimus socialiniame tinkle „Facebook“.
Apie tai jis su savo sekėjais pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Žodžiu, pusę metų mano „Facebook“ įrašų beveik nematys, nes prisidirbau. Nepykstu, nes pats sistemingai link to ėjau.
Dabar galiu arba bandyt kelt savo reputaciją gražiais įrašais, bandyt įtikint Facebook algoritmą, kad gailiuosi, kad keičiuosi ir per 2–3 mėnesius kažkiek sumažint padarytą žalą, arba tiesiog b** ant Facebook ir gyvent gyvenimą, kuris pilnas nuotykių ir galimybių. Akivaizdu ką rinksiuos.
Nenoriu pyktis ir su Facebook, jis man davė visą tą kūrybinį džiaugsmą, kurį jūsų, įsitraukiančių, dėka išgyvenu jau daug metų. Dėl to atsisveikinu trumpu gaidišku tekstuku apie rudenį ir nieką. Tokiu, kuris pamalonina žemo intelekto beždžiones ir Facebook algoritmus. Laikykitės, kariauna, nepasiduokit algoritmams <...>“, – nevyniodamas žodžių į vatą rašė jis.
Vėliau komikas pasidalijo dar vienu įrašu, kuriame jis prasitarė sulaukęs neįprasto kvietimo draugauti iš vieno šalies politiko.
Vyras paviešino savo ekrano kopiją, kurioje matyti politiko, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno kvietimas draugauti „Facebook'e“.
B. Lastauskas tikino, kad galimai prisišnekėjo, todėl tikriausiai todėl ir sulaukė tokio netikėto kvietimo.
„Viskas... Prisibazarinau aukščiausiu lygiu... Baigėsi juokai...“, – trumpai brūkštelėjo jis.
komikaskritikaPolitika
Rodyti daugiau žymių

