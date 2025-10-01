Garbūs svečiai rinkosi į Valdovų rūmuose surengtą Vokietijos šventę: atvyko ir K. Toleikytė su močiute

Nuo 1990-ųjų metų tai yra svarbiausia suvienytos šalies valstybinė šventė. Vokietijos ambasadorius dr. Cornelius Zimmermann su žmona prof. dr. Christiane Zimmermann pakvietė kartu paminėti šią reikšmingą jubiliejinę sukaktį.
Dvišalis Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimas klesti visose srityse – politikos, gynybos, ekonomikos, kultūros bei švietimo. Svarbiausias mūsų šalių bendras projektas – tai Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje, vadinamas pavyzdiniu laikmečio lūžio („Zeitenwende“) projektu.
Žvelgiant į vis sudėtingesne tampančią geopolitinę situaciją, pilnos kovinės parengties Vokietijos brigados buvimas čia, NATO rytiniame flange, tampa vis reikšmingesnis.
Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvoje tarnaujantys Bundesvero karininkai. Priėmime dainavo Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos moksleivių choras „Zudermano balsai“.