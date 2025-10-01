Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Garbūs svečiai rinkosi į Valdovų rūmuose surengtą Vokietijos šventę: atvyko ir K. Toleikytė su močiute

2025 m. spalio 1 d. 18:48
Lrytas.lt
Trečiadienio vakarą pasipuošę garbūs svečiai rinkosi į Valdovų rūmus. Čia Vokietijos ambasada paminėjo 35-ąją Vokietijos Vienybės dieną (oficiali data – spalio 3 d.).
Nuo 1990-ųjų metų tai yra svarbiausia suvienytos šalies valstybinė šventė. Vokietijos ambasadorius dr. Cornelius Zimmermann su žmona prof. dr. Christiane Zimmermann pakvietė kartu paminėti šią reikšmingą jubiliejinę sukaktį.
Dvišalis Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimas klesti visose srityse – politikos, gynybos, ekonomikos, kultūros bei švietimo. Svarbiausias mūsų šalių bendras projektas – tai Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje, vadinamas pavyzdiniu laikmečio lūžio („Zeitenwende“) projektu.
Žvelgiant į vis sudėtingesne tampančią geopolitinę situaciją, pilnos kovinės parengties Vokietijos brigados buvimas čia, NATO rytiniame flange, tampa vis reikšmingesnis.
Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvoje tarnaujantys Bundesvero karininkai. Priėmime dainavo Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos moksleivių choras „Zudermano balsai“.
Vokietijos ambasadoriusambasadaLDK valdovų rūmai

