Kompozitorius, dizaineris Giedrius Puskunigis išgyvena širdį veriančią netektį

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
ŽmonėsVeidai ir vardai

Kompozitorius, dizaineris Giedrius Puskunigis išgyvena širdį veriančią netektį

2025 m. spalio 1 d. 12:48
Lrytas.lt
Kompozitorius, dizaineris Giedrius Puskunigis išgyvena širdį veriančią netektį – mirė jo tėtis Henrikas Vladas Puskunigis.
Daugiau nuotraukų (3)
Žinią socialiniuose tinkluose pranešė sostinės Laidojimo Paslaugų Centras.
„Dalijamės liūdna žinia: netekome Henriko Vlad Puskunigio (1935.04.29–2025.09.30).
Henrikas Vladas Puskunigis buvo Tarptautinės šachmatų federacijos (FIDE) tarptautinės kategorijos teisėjas, arbitras, Lietuvos šachmatų federacijos pirmininkas, šachmatų žaidimo propaguotojas, knygų apie šachmatus, šachmatų istoriją, teoriją, meną, žaidimo pavyzdžius sudarytojas ir autorius, šachmatų meno pedagogas, inžinierius. Nuostabus ir atsakingas vyras, geras talentingų vaikų tėtis, mylintis ir mylimas senelis.
Nuoširdžiai užjaučiame Henriko žmoną, sūnus Giedrių ir Marių, marčias, anūkes, artimuosius, draugus, šachmatininkų bendruomenę, visus, kuriems Henrikas buvo brangus, kurie mylėjo, kuriems likimas leido nueiti žemiškojo gyvenimo atkarpą kartu.
Atsisveikinti su Henriku Vladu Puskunigiu galima Laidojimo paslaugų centro Antakalnio padalinyje, M. K. Paco g. 4, Vilniuje, 1 salėje:
spalio 1 d., trečiadienį, 16.00–21.00 val.;
spalio 2 d., ketvirtadienį, 8.30–13.00 val.
Karstas išnešamas ketvirtadienį 13 val.
Laidojamas Rokantiškių kapinėse.
Argi visas mūsų gyvenimas nėra panašus į šachmatų žaidimą? Prieš pradėdami žaisti, rašė filosofijos mokslų daktaras Augustinas Dainys, iš pradžių turime begalinį galimybių lauką: visus galimus ėjimus, o vėliau, pastūmę vieną figūrėlę šachmatų lentoje, suvokiame, jog ėjimas yra padarytas ir jo negalima pakeisti.
Henrikas Vladas Puskunigis sužaidė paskutinę savo partiją čia, žemėje, Likimo ėjimas padarytas ir jo pakeisti negalime, bet, turime tikėjimo ir vilties, kad Henriko žaidimas tęsis ten, kur laiko nebėra.
Šeimai ir draugams linkime stiprybės ir šviesių prisiminimų. Kaip šachmatų istorijoje išlieka didžiųjų meistrų partijos, taip ir gyvenime – žmogus lieka gyventi kitų širdyse.
Mes, Laidojimo Paslaugų Centras, esame šalia, ko tik reikėtų sunkią atsisveikinimo minutę. Atsiremkite“, – rašyta socialiniame tinkle.
kompozitoriusŠachmataiGiedrius Puskunigis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.