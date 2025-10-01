Monika Falcon ryžosi išvaizdos pokyčiams: akį traukė nauja šukuosena

Paslaptingai apie galimai nutrūkusius santykius neseniai prabilusi M. Falcon savo „Instagram“ paskyroje paviešino trumpą, bet stulbinantį vaizdo įrašą.
Moteris paviešino savo išvaizdos pokyčius – atrodo, ji nusprendė šiek tiek pakeisti šukuoseną.
Įraše matyti nušviesinti Monikos plaukų galiukai, plaukai krito į lengvas bangas, o jų ilgis atrodė kiek trumpesnis nei įprastai.
Tačiau didžiausias pokytis moters plaukuose buvo kirpčiukai, kurių ji prieš tai neturėjo.
M. Falcon švelniai braukdama ranka per plaukus demonstravo naują savo šukuoseną ir, regis, labai džiaugėsi tokiais pokyčiais.
„Naują šukuosena“, – trumpai prie įrašo brūkštelėjo ji.
Panašu, kad naujoji šukuosena Monikai suteikė dar daugiau jaunatviško žavesio, o kirpčiukai išryškino jos švelnius veido bruožus.
Monika Sakalauskaitėpokyčiaiišvaizda
