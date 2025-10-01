Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Robertas Šarknickas prikaustė internautų dėmesį: pademonstravo gebėjimus šokių aikštelėje

2025 m. spalio 1 d. 18:00
Lrytas.lt
Buvęs Seimo narys Robertas Šarknickas (50 m.) socialiniuose tinkluose kaip reikiant nustebino internautus – vyras išlaisvino ne tokią rimtą savo pusę ir pademonstravo stulbinantį gebėjimą šokti.
Daugiau nuotraukų (5)
Kino ir teatro aktorius, mokytojas, etnografas ir buvęs politikas savo „Facebook“ paskyroje paviešino nuotaikingą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip jis entuziastingai sukasi šokių aikštelėje.
R. Šarknickui kompaniją palaikė senyvo amžiaus moterys, kurios nė kiek neatsiliko energija.
Visi jie mėgavosi šia nepamirštama akimirka, o judinti klubus skatino garsaus ispanų dainininko Juanes daina „La Camisa Negra“.
Kaip teigė pats politikas, šį įrašą jis paviešino dėl ypatingos progos – senjorų dienos, kuri švenčiama spalio 1-ąją.
„Mieli senjorai, su jūsų diena! O dabar šokam visi!!!“, – prie vaizdo įrašo trumpai brūkštelėjo jis.
Robertas ŠarknickasŠokiaisenjorų diena

