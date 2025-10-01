Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

TV eteryje nebeliko „Soliariumo“: grįžo „Gero vakaro šou“, bet be J. Jankevičiaus

2025 m. spalio 1 d. 22:15
Lrytas.lt
TV3 – dideli pokyčiai. Nebelieka naujame sezone rodytos naujos laidos „Soliariumas“, kurio vedėjais buvo tapę keturi profesionalai – Justinas Jankevičius, Vita Žiba, Mantas Grimalis ir Aidas Puklevičius. Ir vėl į eterį trečiadieniais grįžta „Gero vakaro šou“.
Daugiau nuotraukų (3)
Tačiau ir čia – dideli pokyčiai.
„Gero vakaro šou“ nebelieka kelis sezonus žiūrovų mėgiamo Justino Jankevičiaus.
Nuo šiol, anot TV3, ją patikėta vesti Mantui Wizard.
„Išvysime visiems puikiai žinomus, tačiau kardinaliai skirtingus svečius. Ir nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tarp jų nėra nieko bendro, būsite nustebę – visi esame panašesni nei mums galėtų pasirodyti. Pavyzdžiui, ar žinojote, kas sieją Violetą Mičiulienę, Džordaną Butkutę ir salsos šokėjus? O brolius Lavrinovičius, „Kito kampo“ aktorius ir burleskos šokių atstovus? Tą sužinosime jau netrukus.
Šiam nuotaikingam paradui diriguos ir savo triukais kiekvieną svečią ir žiūrovą pradžiugins naujas veidas TV3 eteryje – Mantas Wizard“, – skelbė TV3.
Televizijatv3Justinas Jankevičius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.