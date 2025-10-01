TV eteryje nebeliko „Soliariumo“: grįžo „Gero vakaro šou“, bet be J. Jankevičiaus

Tačiau ir čia – dideli pokyčiai.
„Gero vakaro šou“ nebelieka kelis sezonus žiūrovų mėgiamo Justino Jankevičiaus.
Nuo šiol, anot TV3, ją patikėta vesti Mantui Wizard.
„Išvysime visiems puikiai žinomus, tačiau kardinaliai skirtingus svečius. Ir nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tarp jų nėra nieko bendro, būsite nustebę – visi esame panašesni nei mums galėtų pasirodyti. Pavyzdžiui, ar žinojote, kas sieją Violetą Mičiulienę, Džordaną Butkutę ir salsos šokėjus? O brolius Lavrinovičius, „Kito kampo“ aktorius ir burleskos šokių atstovus? Tą sužinosime jau netrukus.
Šiam nuotaikingam paradui diriguos ir savo triukais kiekvieną svečią ir žiūrovą pradžiugins naujas veidas TV3 eteryje – Mantas Wizard“, – skelbė TV3.