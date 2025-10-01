Vaida Poderytė-Bernatavičė laukiasi vaikelio

„Turime naujienų... Ruošiamės vienai svarbiausių mūsų gyvenimo premjerų.
Projektas, kurio „filmavimas“ užtruks 9 mėnesius.
Premjera – 2026“, – brūkštelėjo Vaida šalia nuotaikingo ir kūrybiško vaizdo įrašo, kuriame Vaida siūlo stebėti naują filmą.
Vaida ir Elvinas susituokė 2022-aisiais Italijoje, Miros mieste, Veneto regione, Venecijos provincijoje – vos 24 km nuo Venecijos.
„Relais & Chateaux“ tinklui priklausančią vilą „Franceshi“ baltų rožių žiedais išdabino floristas Mantas Petruškevičius.
Ši santuoka V.Skaisgirei buvo antroji.
2013-ųjų liepą moteris Barbadose susituokė su prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu.
Santykiuose Vaida pagimdė pirmąją jųdviejų atžalą – sūnų dvylikos metų Atą.
Beje, antradienio vakarą TV3 kino ir kulinarijos įkvėpimų laidos „Gero savaitgalio receptas“ renginį rinkosi kviestinė publika.
Laidos vedėjai Vaida Poderytė-Bernatavičė ir Tadas Paplauskas kolegas, partnerius ir bičiulius pakvietė į įkurtuves, mat naujasis laidos sezonas startavo su ypatingomis naujienomis – laida nuo šiol turi savo namus.
Tačiau čia Vaida nepasirodė. Paaiškėjo, kad ji susirgo.