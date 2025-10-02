Dovilė Urbanaitė-Schukowski atskleidė pirmagimiui suteiktą vardą: jo reikšmė – ypatinga

Rugsėjo pabaigoje pora pranešė džiugią žinią – jiems gimė berniukas.
Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo pirma sūnaus nuotrauka ir trumpai papasakojo, kaip jaučiasi.
„Mūsų mažas stebuklas jau čia. Esame pakibę kažkur aukštai padebesiuose, paskendę begalio džiaugsmo burbule ir žodžiais nenusakomoje meilėje.
Akimirka, kai pirmą kartą išvydome savo sūnelį, visam gyvenimui bus pati įsimintiniausia. Begalinis dėkingumas“, – rašė Dovilė.
Dabar moteris nusprendė atskleisti pirmagimio vardą bei pasakė šio ypatingo vardo reikšmę.
„Kviečiu susipažinti – mūsų Luis, atkeliavęs į pasaulį labai gražią dieną – 2025 09 25.
Šis vardas jau seniai sukosi mano mintyse (tik dar svarsčiau tarp skirtingų jo rašymų versijų, pvz.: Louis), tačiau pamačius ypatingą ženklą abejonių daugiau nebebuvo.
Vieną dieną, žiūrėdama mūsų vestuvių nuotraukas, darytas Barselonoje, pastebėjau neįtikėtiną sutapimą. Iš visos fotosesijos yra tik viena nuotrauka, kurioje fone matosi kažkoks užrašas – ir tai buvo būtent šis vardas (karuselėje antra foto, dešinėje). Tik užrašytas kataloniška, Barselonoje vartojama forma – „Lluis“.
Šis sutapimas mums tapo dar vienu patvirtinimu, kad šis vardas jau seniai sklandė aplink mus ir buvo skirtas mūsų mažyliui.
Ir dabar, kai vardas jau oficialiai įregistruotas dokumentuose, galiu su didžiausiu džiaugsmu pasidalinti – mūsų sūnelis yra vardu Luis“, – rašė Dovilė Urbanaitė-Schukowski.