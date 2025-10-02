Jau šįvakar – iškilmingi Lietuvos įtakingiausiųjų apdovanojimai: stebėkite tiesiogiai per „Delfi“

Apdovanojimų vakare pasirodys Giedrė Kilčiauskienė, Leonas Somovas, Beatrich, kiti atlikėjai. Šventę ves žinomi televizijos veidai Rolandas Mackevičius, Eglė Kernagytė-Dambrauskė ir „Delfi“ savireklamos vadovė Sandra Šalčė.
„Nors vakaro vinis, be abejo, bus intrigos, kas šiais metais buvo pačiais įtakingiausiais žmonėmis Lietuvoje, atskleidimas, tačiau norime tuo neapsiriboti ir sukurti išties įsimintiną šventę tiek renginio svečiams, tiek žiūrovams. Juk turėti galimybę daryti įtaką savo šaliai – ne tik tavo veiklos rezultatas, bet ir didžiulė atsakomybė. Kviečiame visus pasidžiaugti, kad turime ją prisiimančių, iniciatyvių žmonių, galiausiai – pasisemti gerų emocijų, kurios kiekvienam mūsų labai reikalingos“, – sako Vaida Budrienė, „Delfi“ rinkodaros ir komunikacijos vadovė.
Visų staigmenų, kurios laukia šventiniame vakare, organizatoriai neatskleidžia ir kviečia visus norinčius šventę stebėti naujienų portale „Delfi“ arba televizijos kanalu „Delfi TV“.
„Pažadame, parodysime viską – naujienų portale galėsite matyti ne tik oficialiąją šventės dalį, bet ir besirenkančius garbingus svečius, kurie į renginį žengs mūsų Mėlynuoju kilimu, juos kalbins „Delfi“ žurnalistų Kristina Pocytė-Medutė. Tai bus vakaras, į kurį susirinks didelė dalis įtakingiausių žmonių Lietuvoje, tad tikrai nenorėsite jo praleisti“, – sako V. Budrienė.
„Lietuvos įtakingiausieji“ – jau vienuolika metų organizuojamas „Delfi“ projektas, kasmet sulaukiantis didelio dėmesio ir atgarsių visuomenėje. Bendradarbiaujant su tyrimų bendrove „Spinter“ ir žurnalu „Reitingai“, aiškinamasi, kas Lietuvoje yra įtakingiausi žmonės plačiosios visuomenės ir elito atstovų nuomone. Šiemet, sukūrus ir pritaikius specialią metodiką, pirmą kartą bus paskelbtas ir jungtinis sąrašas.
Tiesioginė renginio „Lietuvos įtakingiausieji 2025“ transliacija – spalio 2 d., ketvirtadienį, 19 val. per „Delfi“ ir „Delfi TV“. Prieš renginį naujienų portale „Delfi“ bus galima žiūrėti Mėlynojo kilimo transliaciją.
Delfirenginysapdovanojimai
