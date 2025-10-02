Po kandaus D. Klajumo atsako – M. Katlerio reakcija: „Mano tikslas buvo vienas“

Neseniai platformoje „YouTube“ pasirodė naujas tinklalaidės „Vėl tie patys“ epizodas, kuriame komikai Mantas Katleris, Rolandas Mackevičius ir Mantas Stonkus nusprendė išsakyti savo nuomonę apie šią situaciją.
Vyrai tikino, kad D. Klajumas kiek peržengė ribas ir kad labai netinkamai valdė visą susiklosčiusią situaciją.
Negana to, jie tikino, kad jų žmonos Gelminė ir Aistė sulaukė kandžių komentarų iš D. Klajumo, kuris neva pašiepė jų tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ iširimą.
Kita vertus, panašu, kad konfliktas įsiplieskė tik tarp D. Klajumo ir M. Katlerio. Neilgai trukus ėmė lįsti vis daugiau detalių apie jųdviejų nesutarimus.
Ketvirtadienį D. Klajumas platformoje „YouTube“ paviešino naują vaizdo įrašą, kurį skyrė būtent M. Katleriui. Naują epizodą komikas pavadino „Mielas, Katleri“.
Komikas tikino sulaukęs netikėtos M. Katlerio žinutės, kurią jis nusprendė paviešinti ir išsakyti savo poziciją. Vaizdo įraše D. Klajumas tikino, kad sulaukė šantažo ir kaltinimų iš savo buvusio bičiulio.
Po vaizdo įrašo paviešinimo praėjus vos kelioms valandoms, nusprendė prabilti ir pats M. Katleris.
Jis savo „Instagram“ paskyroje paaiškino, kaip jis mato visą šią sitauciją.
„Darau šitą video patys žinot, dėl ko. D. Klajumas neseniai išleido video, pasižiūrėkit, jeigu nematėt. Sakiau, kad nieko neatsakysiu, bet nenoriu sėdėt galvą įkišęs į smėlį. Nebus labai ilgas atsakymas.
Kaip aš matau visą šitą situaciją? D. Klajumas pradėjo šitą sezoną labai hot, kaip sakoma, bandydamas beefint (liet. pyktis) su... na, tiesiog savo šita jokerio role.
(Tai yra – aut.past.) noras subeefint su kažkuom, kad gautų daugiau peržiūrų, bet nieko daugiau ir nėra. Tai yra tiesiog beefas. Kyla peržiūros, turinys, kas iš esmės nėra blogai. Na, karas tipo yra, bet yra karas ir yra karo nusikaltimai.
Man užkliuvo keli dalykai, ką jis pasakė apie mano kolegas, mane, mano žmoną ir Gelminę. Supratau, kad D. Klajumas tikrai nesustos.
Aš beefint viešai nenorėjau, todėl sugalvojau parašyt žinutę. Dabar – iš kur ta žinutė atėjo?
Parašiau žinutę būdamas Druskininkuose. Buvau piktas ant D. Klajumo. Žinote mūsų praeitį – daug metų buvom draugai ir aš nesitikėjau, kad jis darys tokius dalykus ir šnekės tokius melus.
Aš suprantu, kad jums neatrodo taip, bet čia yra labai žemi smūgiai ir aš pats buvau vestuvėse, buvau vyriausias pabrolys, tai aš nenoriu girdėt tokių šlykščių melų – niekuo neparemtų, tiesiog su vienu tikslu išprovokuoti mus.
Taigi parašiau jam tą žinutę, tonas buvo piktas. Bet mano tikslas buvo užraukti šitą, išspręsti viską privčiai. Nes šitas viešas beefinimas – man to nereikia. Aš norėjau, kad šita situacija neišsiplėtotų.
Dėl Vabalo filmų – taip, nusiunčiau jiems kelis timestamp'us, klausdamas, ar aš čia overreactinu (liet. per daug jautriai reaguoju) ar čia iš tikro yra biškį per daug ir tai yra kenkimas tam pačiam label'ui. <...> Pasikabėjom ir pasakė, kad ne, aš neoverreactinu, kad taip nereikėtų daryt.
Ir tą, ką rašiau, kad... Na, čia aš pripažinsiu, kad tikrai perspaudžiau gazą. Neturėjau tokio leidimo rašyt. Tiesiog buvau racionalus ir parašiau, ką parašiau. Bet nebuvo mano tikslas atimti iš D. Klajumo pinigus, sustabdyti nuo filmo rašymo. Mano tikslas buvo vienas – kad šitas šūdų pylimas pasibaigtų.
Ir jeigu jūs dabar manęs nemėgsit, boikotuosit mano turinį ar panašiai – viskas gerai, aš galiu su tuo gyvent. Aš tiesiog norėjau apginti savo draugus ir šeimą nuo šūdų pylimo. Bet su kuo negaliu gyvent, tai tiesiog sėdėt ir nieko nedaryt ir kiekvieną savaitę klausytis kažkokių gandų“, – kalbėjo M. Katleris.
Primename, kad tinklalaidėje „Vėl tie patys“ komikai M. Katleris, R. Mackevičius ir M. Stonkus nusprendė išsakyti savo nuomonę apie D. Klajumo elgesį. Jie tikino, kad komikas peržengė ribas.
Po trijulės pasisakymų savo nuomonę nusprendė išsakyti pats D. Klajumas, kuris daugiausiai dėmesio skyrė atsakydamas M. Katleriui.
